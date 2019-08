Começa pavimentação da primeira rotatória do macroanel setor norte, na MS-010

A Prefeitura iniciou a pavimentação da primeira rotatória do macroanel setor norte, na MS-010, saída para Rochedinho. São 14.700 metros quadrados de alças de acesso, aproximadamente, somando uma extensão de 1,4 quilômetro de pistas dimensionadas para absorver o fluxo pesado, principalmente de carretas e caminhões de frigoríficos entre as saídas para Cuiabá (BR-163), Aquidauana/Sidrolândia (BR-262 e BR-060), onde estão localizados dois núcleos industriais e uma indústria frigorífica.

A expectativa é que em no máximo três semanas esta primeira rotatória fique pronta. Quem passa pela MS-010 observa a movimentação de trabalhadores e máquinas fazendo a pavimentação. A pista da estrada, no sentido Rochedinho, teve 400 metros duplicados (com alça de acesso); avança 500 metros em direção a BR-163 e 500 metros no sentido Rochedo (MS-040). A rotatória na saída para Rochedo terá 10.500 metros quadrados.

Depois de concluídas as duas rotatórias, faltará apenas a construção da terceira rotatória, na BR-163. O projeto está em análise no DNIT e na ANTT, com previsão de ser aprovado até outubro, quando então poderá ser iniciada. Serão feitos ainda acessos a 24 propriedades que margeiam os 24 quilômetros do traço deste último braço do macroanel, construídas canaletas de drenagem, sinalização e plantio de grama no aterro das rotatórias.

Para retomar as obras do macroanel, paradas desde 2014, a Prefeitura de Campo Grande teve de fazer readequações no projeto, negociar junto ao Governo Federal a suplementação de recursos para custear intervenções que não estavam previstas no convênio original, firmado em 2009.

No trecho entre as saídas de Rochedinho e Cuiabá, por exemplo, quando foi retomada a terraplanagem, constatou-se a necessidade de dois “colchões” de pedras para drenagem da água de duas nascentes localizadas no trecho, em nova sondagem, ao custo de R$ 600 mil. São estruturas de 250 metros de extensão, cada um, com dois drenos laterais. Isto evitará que a água aflore, arrastando o aterro da pista.

Também foram feitas mudanças nos projetos das três rotatórias para comportar o tráfego de caminhões pesados, como as carretas bitrens, parte do tráfego pesado que o trecho vai absorver, migrando da Avenida Cônsul Trad. A rotatória da MS-060 deve ser redimensionada para se adequar a duplicação deste trecho da rodovia executada ano passado. Foi preciso negociar com o proprietário da fazenda localizado às margens, que cedeu 10 hectares para servir de faixa de domínio da rodovia.

“Se mantido o projeto original, os caminhões maiores não têm como fazer rotatórias sem o risco de tombar”, explica o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese. Pistas e alças mais largas exigiram maior volume de terraplanagem e material de pavimento. O setor norte do macroanel foi projetado para ligar as saídas de Cuiabá e Aquidauana (BR-262), passando pelas saídas de Rochedinho e Rochedo (etapa em execução). Os caminhões de cargas que tenham como destino o núcleo industrial do Indubrasil ou a saída de São Paulo, terão uma alternativa de tráfego sem passar pelo Centro da cidade.

Além de readequar os projetos, nos últimos dois anos para garantir a continuidade da obra, a Prefeitura conseguiu concluir a negociação com os proprietários que tinham áreas no traçado do macroanel, que atravessou 46 propriedades. Dos 24 quilômetros de todo o trecho em obras, foram executados os últimos seis quilômetros, entre as saídas de Rochedinho e Cuiabá. No quilômetro final, antes de chegar até a MS-010, foi preciso negociar a desapropriação com os proprietários.

