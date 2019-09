Combate às queimadas se intensificam com apoio de aeronave e bombeiros de Brasília

A força-tarefa criada pelo Governo do Estado para combate aos incêndios florestais, com a participação de uma aeronave e 34 bombeiros do Distrito Federal, será desencadeada a partir desta sexta-feira (20) nos nove municípios inseridos no decreto de situação de emergência, assinado no dia 12 de setembro pelo governador Reinaldo Azambuja.

A tropa de brigadistas chega às 22h desta quinta-feira em Campo Grande, para onde se deslocam em ônibus, seis viaturas e um caminhão-tanque. A aeronave, um Air Tractor modelo AT 802F, decola amanhã de Brasília, realiza abastecimento em Rio Verde e segue direto para a Estância Caiman, em Miranda, onde será montada uma base de apoio à operação aérea.

A vinda dos militares especializados em combate a incêndios do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atende ao pedido de apoio formulado pelo Governo do Estado ao Ministério da Integração Regional e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), incluindo recursos financeiros para manter a operação durante o período que for necessário.

Tropa especializada

O secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Carlos Emilson Ferreira dos Santos, acompanharam a concentração dos oficiais, na academia da corporação, para o embarque para Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira.

O comandante Santos informou que não há prazo para retorno das equipes. “Enquanto tiver focos de incêndio e necessidade da nossa presença, estaremos lá”, reforçou. Os bombeiros do Distrito Federal são uma tropa especializada e já atuaram no combate a incêndios florestais nos estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Acre e Roraima.

“Vamos auxiliar no que for necessário para que o Estado consiga enfrentar essa difícil situação”, afirmou o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O MDR disponibilizou cerca de R$ 350 mil para os custos operacionais e logísticos da operação, incluindo o pagamento das diárias dos militares.

Fogo se expande

A estratégia de ação, a partir desta sexta-feira, montada pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e Defesa Civil do Estado, se baseia no sobrevoo realizado na quarta-feira sobre as áreas de maior concentração de focos de calor: Pantanal e borda do Parque Estadual do Rio Negro, em Aquidauana e Corumbá; fazenda Caiman, em Miranda; e Serra da Bodoquena, entre Bonito e Bodoquena.

O chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros do Estado, tenente-coronel Waldemir Moreira, informou que a direção do fogo muda conforme a velocidade dos ventos e as chamas concentradas na Caiman já se deslocam em direção ao Parque Estadual do Rio Negro. Ele disse que o combate terrestre aos incêndios em algumas regiões do Pantanal está comprometido, por dificuldades de acesso.

“O combate tanto aéreo como terrestre precisa ser interagido, pois o terreno precisa ser preparado para receber a água, e em algumas situações isso não será possível. O ideal seria o uso de um helicóptero, mas no momento não há aeronaves disponíveis”, explicou o oficial.

Apoio do Exército

Moreira também relatou a dificuldade de logística para o combate aéreo quanto aos deslocamentos para abastecimento de água da aeronave, devido ao tamanho restrito das pistas de pouso das fazendas. O Exército apoiará a ação com um caminhão-pipa na Caiman.

O comando do Corpo de Bombeiros de MS programou uma apresentação da tropa do Distrito Federal para às 7h30 desta sexta-feira, na sede do CPA (Centro de Proteção Ambiental), no Parque das Nações Indígenas. Na sequência, os bombeiros seguirão para Aquidauana, onde funcionará a base de comando da operação.