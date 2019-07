Comarca de Rio Negro abre inscrições para seleção de juiz leigo

Estarão abertas até o dia 29 de julho as inscrições para o III Processo Seletivo Simplificado para Juízes Leigos para atuar no sistema de Juizado Especial do Poder Judiciário, na comarca de Rio Negro. O certame visa atender as disposições contidas nos termos da Resolução n° 174/13, do Conselho Nacional da Justiça.

Os interessados podem se inscrever pessoalmente ou pelo email rne-direcao@tjms.jus.br. O processo seletivo visa selecionar candidatos para atuar no sistema dos Juizados Especiais do Poder Judiciário, na comarca de Rio Negro, compreendida a realização de atos decorrentes da solução de conflitos sociais e judiciais, em matérias de competência dos Juizados Especiais.

De acordo com o edital, a prova será realizada e dois dias e locais diferentes. A primeira será no dia 1º de agosto, das 8h30 às 12 horas, no plenário do Tribunal do Júri, no Fórum de Rio Negro, e a segunda será no dia 2 de agosto, das 13h30 às 17 horas, no Fórum de Campo Grande, no gabinete da 1ª Vara de Execução Penal. O candidato deve optar pelo local da prova no momento da inscrição.

O acesso ao local de realização das provas será proibido após o horário estabelecido no edital. Para a prova, o candidato deverá estar munido de caneta esferográfica preta ou azul e com documento oficial de identificação pessoal. Dependendo da quantidade de interessados, a avaliação poderá se dar com emprego de computador.

Para a realização do certame deverá o candidato observar as disposições constantes no edital em anexo e as demais previstas no edital nº 01, de 09/10/2015, publicado no DJ nº 3.455, páginas 12 a 15.

Comentários