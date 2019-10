Com Zezé Di Camargo, Governo do Estado lança Festival América do Sul Pantanal nesta quarta

Com a presença do cantor Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano, o Governo do Estado lança nesta quarta-feira (16) a 15ª edição do Festival América do Sul Pantanal (FASP) – que acontece entre os dias 14 e 17 de novembro de 2019 em Corumbá e Ladário. O evento de lançamento será realizado às 9h30 no Yotedy Buffet, sob o comando do governador Reinaldo Azambuja e da presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Mara Caseiro.

Na ocasião serão anunciados shows musicais de cantores que vão se apresentar no festival. O evento, que promove a integração dos povos do continente, vai ser aberto com apresentação de Zezé Di Camargo & Luciano. Além de artistas do Brasil, o FASP vai apresentar atrações da Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela – nas artes cênicas, dança, música, cinema, artesanato e economia criativa. Atrações regionais, de Mato Grosso do Sul, também vão marcar presença.

Com programação intensa, gratuita e totalmente aberta ao público, o Festival América do Sul Pantanal contará com apresentações musicais em três palcos especiais: Integração, onde ocorrem os maiores espetáculos; Moinho Cultural, com um som mais “intimista”; e em Ladário, cidade irmã que mais uma vez participa de forma integral do evento. Também haverá espaços específicos para grupos teatrais, circenses e de dança, além dos pavilhões das Artes Visuais e da Economia Criativa.

Serviço: O lançamento do Festival América do Sul Pantanal será realizado na quarta-feira (16), às 9h30, no Yotedy Buffet, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, Parque das Nações Indígenas, 6.200. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site da FCMS (www.fundacaodecultura.ms.gov.br) ou pelo telefone (67) 3316-9109.

Comentários