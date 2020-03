Com vitória sobre o Corumbaense, Operário garante classificação

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Corumbaense, o Operário garantiu, matematicamente, a classificação para segunda fase do Campeonato Estadual de Futebol. No jogo de ontem, o gol foi assinalado por Vinícius, aos 38 segundos da segunda etapa. Ele aproveitou cruzamento da direita e marcou de cabeça. O Galo chega a soma de 13 pontos e ocupa a quarta colocação na tábua de classificação. Já o adversário vive situação complicada, pois, além de estar na 6ª posição, com 8 pontos, ainda há pendencia na justiça desportiva. Por utilizar um jogador irregular em uma partida do Campeonato, o Corumbaense pode ser punido com perda de pontos.

A Serc também garantiu classificação ao golear o Cena, de Nova Andradina, por 4 a 1. Os gols foram marcados por Gabriel, Kanu, Luciano e Davi. O único do Cena foi assinalado por Guthere.

Em Maracaju, no estádio Loucão, o MAC ficou no empate por 2 a 2. Maceió abriu o placar para o Águia. O gol de empate aconteceu por meio de Edílson Carioca, com 30 segundos do 2º tempo. Salomão de pênalti marcou o segundo do rubro-negro e Douglas, novamente empatou para o MAC.

O Campeonato Estadual segue nesta quinta-feira com Comercial e Costa Rica, às 20h15, no Morenão.

Classificação

1º Águia Negra – 17 Pts

2º Aquidauanense – 14Pts

3º Serc – 13Pts(5SG)

4º Operário – 13Pts(4SG)

5º Costa Rica – 08Pts(0SG)

6º Corumbaense – 08Pts(-1SG)

7º Maracaju – 08Pts(-2SG)

8º Comercial – 07Pts

9º Pontaporanense – 04Pts

10º Cena – 02Pts

