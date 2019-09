Com umidade do ar em estado de emergência Defesa Civil alerta para cuidados no calor de 43°C

A umidade do ar ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é entre 60% e 80%. Porém, as altas temperaturas registradas em Mato Grosso do Sul reduzem a umidade a níveis de críticos, e exigem alguns cuidados com a saúde.

Com previsão de os índices de umidade do ar despencarem para 10% nesta quarta-feira (11.9), a Defesa Civil emitiu alerta descrevendo cuidados que a população deve tomar. “Aumentar a ingestão de água, fazer refeições leves e mais frequentes, evitar exposição ao sol, e usar protetor solar”, diz a mensagem disparada para os números cadastrados no sistema de alerta do órgão que atua em ações preventivas.

As temperaturas acima de 40°C que tem atingido o Estado nos últimos dias, estão associadas a uma grande massa de ar quente e seca que predomina em todo o Brasil Central, segundo a Coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Franciane Rodrigues. “Esse sistema denominado anticiclone a médios níveis, impede a formação de nuvens de chuva, reduz a umidade e eleva as temperaturas”, explica.

Além da baixa umidade e máxima de 43°C previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira será de tempo firme em grande parte do Estado. Há previsão de céu parcialmente nublado nas regiões extremo sul e sudoeste do Estado. Para as demais áreas, céu claro com névoa seca. No período da manhã, a temperatura será mais amena de 20°C, e a umidade do ar fica em torno de 65%.

Na Capital, o tempo permanece claro com névoa seca e baixa umidade. Os termômetros devem registrar mínima de 23°C e umidade do ar em 45% no início do dia, e máxima de 38°C com índices de umidade em 15% nas horas mais quentes.

Chuva

De acordo com o mapa de previsão estendida relacionado a precipitação divulgada pelo centro internacional de previsão do tempo (NCEP/NOAA), Mato Grosso do Sul não tem expectativa de chuva significativa até, pelo menos, 24 de setembro. O Cemtec segue acompanhando os modelos de previsão nacionais e internacionais.

