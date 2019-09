Com suporte de Coronel David, alunos do 37° Curso de Formação da Agepen são convocados para aula de encerramento

Ao todo foram convocados 452 formandos para a solenidade de encerramento no dia 20 de setembro

Mais um compromisso cumprido do deputado Coronel David (PSL), em relação aos remanescentes do concurso da Agepen/MS. Após muita articulação e diálogo com o Poder Executivo, na manhã desta quarta-feira (11), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou a convocação dos alunos que concluíram a última etapa do concurso público para ingresso na carreira de agente penitenciário estadual de MS.

De acordo com a publicação, a aula de encerramento será realizada no dia 20 de setembro, às 7 horas, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) da Polícia Militar, localizado na Rua Marina Luiza Spengler, 240 – Bairro Ana Maria do Couto. Ao todo foram convocados 452 formandos para a solenidade.

O parlamentar luta pela causa dos aprovados no concurso da Agepen desde 2016. Batalhou pela nomeação e posse dos 438 candidatos e conseguiu articular junto ao Governo do Estado a convocação de mais 500 candidatos remanescentes que fizeram um novo Curso de Formação.