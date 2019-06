Com solicitação do Deputado Marcio Fernandes, 12 cidades devem receber patrulhas mecanizadas

Em Mato Grosso do Sul, 12 cidades deverão receber patrulhas mecanizadas do Ministério da Agricultura após pedido do Deputado Marcio Fernandes à ministra Tereza Cristina. Os municípios que deverão ser contemplados são Amambai, Terenos, Douradina, Caarapó, São Gabriel do Oeste, Lagura Carapã, Ivinhema, Deodápolis, Rio Verde de Mato Grosso, Ribas do Rio Pardo, Batayporã e Aparecida do Taboado.

As patrulhas mecanizadas serão utilizadas na manutenção de estradas em municípios com atuação em agricultura, pecuária e silvicultura, permitindo um melhor escoamento de sua produção. Segundo Marcio Fernandes, investimentos em infraestrutura representam um importante incentivo à produção, pois um dos principais entraves dos municípios é a manutenção de estradas e pontes. “Investir em infraestrutura é essencial para reduzir os custos do transporte, e essa questão deve receber uma atenção prioritária do poder público”, disse o Deputado.

Ainda de acordo com Marcio Fernandes, municípios que tem o agronegócio como base da economia lideram o crescimento do PIB no Brasil, sendo a atividade rural essencial para o desenvolvimento econômico do Estado.

Presidente da Secretaria Nacional de Agricultura da Unale, entidade que reúne parlamentares de todo o Brasil, Marcio Fernandes também coordena a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa e é um dos deputados que mais atua pelo fortalecimento do agronegócio em MS, além de contar com a parceria da Ministra Tereza Cristina.

