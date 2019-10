Com roda de conversa e prática de Yoga, Cassems lança a campanha ‘Outubro Rosa’ para prevenção do câncer de mama

Na tarde do último sábado (05), beneficiárias em tratamento oncológico tiveram a oportunidade de se reunir para uma tarde de diálogos e prática de Yoga, ressaltando experiências pessoais com a doença e o tratamento. A atividade faz parte da campanha “Outubro Rosa” da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), de prevenção e combate ao câncer de mama.

De acordo com a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o plano de saúde acompanha o calendário do “Outubro Rosa” há anos com ações de combate e prevenção à patologia que afeta milhares de mulheres ao ano. “Muitas mulheres negligenciam a prevenção ao câncer de mama. Não é só fazer a mamografia, esse é um exame de rastreio precoce, mas não é um exame de prevenção. Ao invés disso, é preciso fazer um check-up completo, anualmente. Há outros fatores de risco que elevam as chances do câncer, então, o mês chega com essa bandeira importante do cuidado com a saúde da mulher”.

A beneficiária Rosa Maria Souza salienta que o evento teve um impacto positivo para ela. “Recentemente, completou um ano que descobri que tenho câncer, operei e fiz o tratamento. Hoje, cheguei em prantos, mas saio mais leve. Esse é um momento de troca e ouvir coisas positivas. A Cassems presta um bom acompanhamento da saúde física e psicológica de vítimas do câncer”.

A coordenadora de Psicologia da Cassems, Claudia Szukala, explica que este é um momento para refletir sobre o processo de adoecimento e cura. “Independentemente do que aconteça na vida, temos que sempre lutar pelo melhor e acreditar que coisas boas virão. Este é um momento para pensar sobre os cuidados com a saúde física e mental. A psicoterapia é fundamental, todos devem ter um psicólogo para chamar de seu, cuidar das alegrias e tristezas cotidianas”.

Para Helen Rose Garcia, beneficiária, o sentimento de compartilhar as suas experiências com a doença e ouvir outras mulheres é gratificante. “Foi muito bom ouvir o depoimento das colegas, cada uma tem as suas experiências, foi bom conhecer esse grupo de apoio da Cassems, espero participar mais vezes. Sinto que foi uma superação passar por isso, sempre apoiada à minha fé, o tratamento é muito difícil, mas é possível superar”.

A coordenadora do Serviço Social da Cassems, Solene Cardoso, afirma que já é realizado um trabalho com as mulheres em tratamento contra o câncer de mama que são beneficiárias da Cassems. “Temos ações como aulas de culinária saudável, oficina de Arteterapia e, agora, lançamos a campanha do ‘Outubro Rosa’, com uma aula de Yoga”.

