Com recapeamento da Euler, prefeitura conclui R$ 26 milhões em infraestrutura nos altos do São Francisco

O prefeito Marquinhos Trad, em solenidade nesta quarta-feira (28) inaugurou o recapeamento da Avenida Euler de Azevedo, última obra prevista no projeto que beneficiou com drenagem, asfalto, recapeamento e calçadas, a região do Alto São Francisco, que concentra sete bairros da região urbana do Imbirussu.

Segundo o prefeito Marquinhos Trad, a reprogramação do projeto garantiu o recapeamento da Avenida Euler de Azevedo abrangendo quase 3 km de extensão (entre as rotatórias da Ernesto Geisel e da Presidente Ernesto Geisel; da Tamandaré, desde a Julio de Castilho e da Rua Fernando Noronha.

“Nós estamos trabalhando para melhorar o rolamento das principais vias de Campo Grande e este trabalho também inclui a melhorias nas principais saídas de nossa Capital. Exemplo disso é a saída para Cuiabá no qual fizemos o recapeamento. Também vamos recapear a Avenida Bandeirantes com mais de 4,5 quilômetros de asfalto. Hoje que este serviços os moradores dessa região da Coophasul podem caminhar com tranquilidade por que a iluminação de LED ajuda. Estamos trabalhando por nossa Capital e contamos com a ajuda dos presidentes de bairros e associação de moradores para a indicação dos serviços. Fui secretário e sei como eles trabalham e hoje falo para meus secretária para atender as lideranças porque eles sabem onde precisa fazer os serviços”, disse Marquinhos.

De acordo com o secretário Municipal de Infraestrutura, Rudi Fioresi foram executados 21, 4 quilômetros de recapeamento, 10,2 km de drenagem e 21,6 km de pavimentação que beneficiaram moradores do Altos do São Francisco, Azaléia, Jardim Fluminense, Nossa Senhora das Graças, Jardim Paquetá, Manoel Taveira e Parque dos Laranjais.

“Esta obra é mais uma entrega que fazemos no mês do aniversário de Campo Grande. É um projeto amplo que atende toda região e da saída para Rochedo. Tudo isso que fazemos é com apoio dos funcionários e das pessoas que trabalhamos no dia-a-dia”, disse Fioresi.

Como os projetos foram elaborados em 2012, o financiamento contratado dois anos depois, em 2017, quando só metade das obras estavam concluídas, a Prefeitura teve de aumentar de 8% para 20% a contrapartida, que passou de aproximadamente R$ 1,7 milhão, para mais de R$ 4,38 milhões, valor viabilizado em parceria com o Governo do Estado.

O custo final de obra, de R$ 21,7 milhões vai fechar em R$ 26.598.378,24, sem computar, a instalação de 420 lâmpadas de LED 150 W que se estendeu até a rotatória do macro anel rodoviário.

Para o presidente do Bairro Santa Carmélia e Manoel Taveira, a nova pavimentação e a iluminação melhoraram muito a Avenida Euler de Azevedo. “Hoje temos uma iluminação e sinalização muito melhor do que tínhamos antes. O prefeito Marquinhos e sua equipe de infraestrutura estão de parabéns por mais este trabalho”, comentou.

Para o presidente da UMAM (União Municipal das Associações de Moradores), José Gondim, as novas melhorias atendem as necessidades dos moradores e de quem utiliza diariamente a Avenida Tamandaré todos os dias. “Com esta iluminação a população local fica mais segura e a rua bem sinalizada evita acidentes. Esse trabalho melhora a qualidade de vida de todos”, comenta.

O presidente da Coophasul, Edinaldo Nogueira disse que na região moram mais de 40 mil pessoas e todos estão gratos pelas melhorias. “A Prefeitura transformou este local para melhor temos muito a agradecer por estes serviços”, frisou.

O evento contou com a presença de secretários, do vereador Francisco Veterinário e no deputado Lídio Lopes e do secretário de Governo, Carlos Alberto de Assis.