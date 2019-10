Com população clamando por asfalto, Coronel David cobra pavimentação no Nova Campo Grande

Mesmo com verba liberada, licitação está atrasada

O deputado estadual Coronel David (PSL) enviou um pedido de providências à Prefeitura de Campo Grande para que a pavimentação das ruas do bairro Nova Campo Grande saia logo do papel. Com uma espera sem fim, os moradores sofrem com a falta de asfalto no local. O bairro com quase 50 anos de existência, ainda tem a maioria das ruas sem pavimentação, mesmo com verba destinada, ainda carece de licitação e enfrenta bloqueio, já que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) analisa a situação financeira do município.

David encaminhou uma indicação ao prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD), com cópia para o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, solicitando agilidade na implantação do asfalto no bairro. “A população do Nova Campo Grande precisa que essa situação seja resolvida urgentemente. O projeto está feito, a prefeitura está ciente, e os moradores não aguentam mais esperar, por isso tamanha mobilização para que alguma medida seja tomada,” ressaltou Coronel David.

“Precisamos de infraestrutura em geral. Quando chove, as ruas do nosso bairro viram verdadeiros rios. É praticamente impossível chegar até o ponto de ônibus, e, na época da seca, as residências ficam cheias de poeira. O bairro tem quase 50 anos e ainda sofre com essa situação lamentável,” concluiu o presidente do bairro Marcelo Rodrigues Gonçalves.

