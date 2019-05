Com participação e apoio de Eduardo Rocha, fechamento do Fórum de Coronel Sapucaia é adiado

O deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Rocha (MDB) participou de uma reunião com presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Paschoal Carmello Leandro e o prefeito de Coronel Sapucaia, Rudi Paetzold (MDB), no final da tarde desta quinta-feira (16). O intuito foi buscar o não fechamento do Fórum da Comarca do município fronteiriço e ao final, conquistaram ao menos o adiamento desta decisão.

De acordo com informações exemplificadas na ocasião, problemas relacionados à segurança dos servidores que trabalham no local levaram o presidente do TJMS a considerar o fechamento do prédio. Em contrapartida, a instalação do Fórum era uma luta de muito tempo, tendo este sido inaugurado em janeiro deste ano. O mesmo possibilita uma resposta mais rápida aos jurisdicionados, e atende aos princípios constitucionais do acesso à Justiça, da eficiência e da razoável duração do processo, além de assegurar a presença do Poder Judiciário naquela área de fronteira.

Quem utiliza dos serviços do Fórum em Coronel Sapucaia tinha que se deslocar até o município de Amambai, cerca de 40 Km de distância. O próximo passo é buscar, todos juntos, ajuda no governo do Estado, e a nível federal com os deputados e senadores, além da presidência da república.

Também participaram da reunião, os deputados Pedro Kemp (PT), Coronel David (PSL), Barbosinha (DEM), Londres Machado (PSD) e o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), assim como os vereadores de Coronel Sapucaia, Roberto de Oliveira (PPS), presidente da Câmara municipal, Patrik Pereira (PROS) e Joalmir Nunes (PDT), além das vereadoras, Claudia Maciel (PTB), Niagará Kraievski (PTC), Maria Eloir Flores (MDB), como ainda Edson Tavares Calixto, presidente da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) da região – Amambai, Coronel Sapucaia e Paranhos.

