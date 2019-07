Com ministra da agricultura e Governador, Coronel David entrega de patrulhas mecanizadas ao MS

Ao todo, foram investidos 1,9 milhão de recursos estaduais e federais para patrulhas completas, compostas por 56 itens e 45 implementos extras

O deputado estadual Coronel David (PSL) participou na manhã desta segunda-feira (8), juntamente com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina e com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) da entrega de patrulhas mecanizadas ao interior do Estado. O ato aconteceu na Praça do Rádio Clube Campo na Capital e faz parte da continuidade do programa de fortalecimento da agricultura familiar no MS e contará com 101 equipamentos que serão entregues em 14 municípios de Mato Grosso do Sul.

“A entrega dessas patrulhas mecanizadas marca um momento importante para o nosso Estado, que mesmo com a crise econômica no país, está conseguindo garantir vários investimentos aos municípios, em setores importantes como a agricultura familiar, gerando emprego e renda. Estamos no caminho certo e como deputado estadual me coloco sempre à disposição para atender as reivindicações que a população de Mato Grosso do Sul precisa”, disse Coronel David.

Ao todo, foram investidos 1,9 milhão de recursos estaduais e federais para patrulhas completas, compostas por 56 itens e 45 implementos extras e serão repassadas às prefeituras de Amambai, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bodoquena, Campo Grande, Glória de Dourados, Jaraguari, Nioaque, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos.

