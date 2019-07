Com investimento de R$ 31 milhões, pacote de obras levará infraestrutura a 30 bairros

O Prefeito Marquinhos Trad anunciou nesta manhã (4) o investimento de R$ 31 milhões em obras nos equipamentos esportivos de Campo Grande. Ao todo, serão 36 obras, garantindo reformas ou construções em mais de 30 bairros, que beneficiarão os cidadãos campo-grandenses. Durante o lançamento do pacote de obras, na Casa de Leis, o prefeito destacou a importância do esporte, reforçando que esses investimentos beneficiam também as áreas da saúde e lazer.

“Todos nós sabemos a importância do esporte para a nossa cidade. Afinal, o esporte agrega e congrega, traz a melhoria da autoestima e muitas vezes faz com que o cidadão melhore a saúde interna e externa, e até mesmo reduz a utilização de serviços públicos de saúde. E quando a pessoa decide ir aos parques, é em busca de momentos de alegria, diversão, e harmonia. As praças são o recanto daqueles que querem jogar bola com os amigos, passear com a família. Por isso, estamos trabalhando para melhorar cada vez mais esses espaços e ampliando os locais para que toda população possa usufruir desses equipamentos”, declarou o prefeito.

O pacote de obras na área do esporte fortalecerá a economia e garantirá o lazer dos moradores, conforme apresentou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra. “São mais de 31 milhões em 36 obras e, nos anos de 2019 e 2020, iremos executar melhorias em todas as regiões da cidade, somando recursos próprios, do Governo do Estado, Governo Federal e da iniciativa privada. A Prefeitura investirá, aproximadamente, R$ 7 milhões e, com isso, conseguirá liberar mais de 30 milhões para o esporte, o que significa que, onde hoje podemos atender cerca de 40 mil pessoas, poderemos duplicar as atividades e levar cada vez mais esporte e lazer de qualidade e gratuitos à população”, disse.

Alguns dos investimentos passaram pela aprovação do legislativo municipal e, segundo o vereador João Rocha, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, essas obras do esporte são extremamente importante para Campo Grande.

“Estamos agradecidos pela apresentação acontecer aqui nesta casa de leis. Isso mostra o nosso compromisso e comprometimento com a cidade. Temos aqui aprovados R$ 10 milhões pelo Finisa, que foram aprovados pelos vereadores. Por isso, o lançamento das obras esportivas veio preencher uma lacuna, não apenas para Campo Grande, mas para o Estado, que pode voltar a receber eventos nacionais, com 4 e 5 mil atletas, já que agora temos equipamentos esportivos para mudar o viés do esporte e do lazer em nossa cidade. A melhor forma da população reconhecer é usufruir de todos esses equipamentos”, declarou.

Obras Esportivas

Entre os projetos que compõem o pacote, destacam-se as obras de reforma do Parque do Sol, Praça do Noroeste, Pista de Atletismo, requalificação do Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Parque Sóter com a reforma de todo o espaço, incluindo a ponte, requalificação da Praça da Mata do Jacinto, Praça Esportiva Elias Gadia, Centro Olímpico da Vila Nasser, finalização do Estádio de Beisebol, Quadra Esportiva Okinawa, Praça da Juventude do Serra Azul e Praça do Noroeste, além de 17 academias ao ar livre.

Também serão executadas obras em parceria com empresas privadas, como a implantação do Parcão, e uma academia intergeracional, com equipamentos voltados para todas as idades, incluindo aparelhos inclusivos para pessoas com deficiência.

Veja abaixo a lista de obras:

Região do Segredo

Praça no Jardim Campo Belo – campo de futebol e pista de caminhada – R$ 109 mil

Centro Olímpico da Vila Nasser – reforma dos alambrados, iluminação, quadras poliesportivas e pintura – R$ 400 mil

Praça Vila Nasser – pista de caminhada, espaço multiuso e academia ao ar livre – R$ 125 mil

Região do Prosa

Parque Ecológico do Sóter – reforma do cercamento, quadras, banheiros, parquinho e iluminação – R$ 755 mil

Ponte de madeira do Parque Sóter – recuperação estrutural – R$ 248 mil

Parcão – implantação de parques para cães – R$ 50 mil

Praça da Mata do Jacinto – revitalização dos alambrados, quadras, pista de caminhada e acessibilidade – R$ 215 mil

Praça do Jardim Noroeste – complexo de esporte, cultura e lazer – R$ 5,7 milhões

Autódromo de Campo Grande – reforma de boxes, banheiros, segurança e traçado – R$ 740 mil

Quatro academias ao ar livre – R$ 194 mil

Região Bandeira

Praça dos Amigos – revitalizar quadras e campo de futebol – R$ 400 mil

Parque Jacques da Luz – reforma da estrutura física e complexo aquático – R$ 1 milhão

Praça das Moreninhas – construção da pista de caminhada, play ground, bebedouros e equipamentos de ginástica – R$ 417 mil

Praça Universitário – academia ao ar livre – R$ 40 mil

Região Anhanduizinho

Parque Ayrton Senna – reforma da estrutura física e complexo aquático – R$ 1 milhão

Pista de Atletismo – arquibancada da pista e equipamentos – R$ 8,5 milhões

Ginásio Guanandizão – reforma do ginásio e entorno, projeto de segurança contra incêndio – R$ 2 milhões

Praça do Guanandi – revitalização do espaço e instalação de academia ao ar livre – R$ 305 mil

Quatro academias ao ar livre – R$ 172 mil

Praça do Parque do Sol – R$ 6 milhões

Estádio de Beisebol – campo de beisebol, arquibancadas cobertas e vestiário – R$ 955 mil

Região Lagoa

Praça Elias Gadia – reforma de estrutura física, pista de caminhada, bebedouros e quadras – R$ 310 mil

Praça da Juventude Serra Azul – quadras poliesportivas, banheiros, pista de skate e salas multiuso – R$ 310 mil

Duas academias ao ar livre – R$ 91 mil

Região Imbirussu

Praça Vila Alba – academia do ar livre com manutenção no entorno – R$ 41 mil

Praça do Coophatrabalho academia intergeracional – R$ 100 mil

Três academias do ar livre – R$ 149 mil

Centro

Associação Okinawa – quadra esportiva, pintura e melhoria na iluminação – R$ 604 mil

Comentários