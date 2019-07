Com gestão participativa, comunidade do Aero Rancho monta ‘Praça dos Sonhos’

No meio do salão do Centro Comunitário do Residencial Jardim das Hortênsias, no Bairro Aero Rancho, um mapa com cerca de 2m²,com a imagem de satélite do espaço escolhido pela comunidade, em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), para sediar a praça. Uma dinâmica inédita para os moradores da região. Pela primeira vez, eles tiveram a oportunidade de montar a praça dos sonhos, com o auxílio de maquetes.

“Foi muito interessante poder participar e enxergar como ficará, antes mesmo de as obras começarem, como esse espaço, que hoje é motivo de transtorno”, avaliou animada a dona de casa Maria Nunes, que mora em frente ao terreno há 24 anos.

Localizado no quadrilátero das ruas Caládio, Gérbera, Prímula e Av. Arquiteto Vila Nova Artigas, o espaço foi o escolhido, dentre os 294 imóveis visitados.

A reunião, na noite desta terça-feira (16), foi a segunda realizada com a comunidade. O diretor de Planejamento Ambiental da Planurb, Rodrigo Giansante, explica que a iniciativa busca implantar a prática da gestão democrática, entregando à população a oportunidade de construir um espaço adequado à cada uma das 7 regiões que serão beneficiadas pelo Programa Praça no Bairro.

“Primeiro a comunidade define as prioridades. No caso do Jardim das Hortênsias, o item mais votado foi a Academia ao Ar Livre, sucedido pelo Parque Infantil, Pista de Caminhada e Quadra Poliesportiva. Nesta segunda etapa, eles tiveram a oportunidade de decidir onde querem que cada um dos itens fique disposto. Agora, trabalharemos o nosso orçamento dentro do que eles desejam”, explicou Rodrigo Giansante.

Com o objetivo de revitalizar o espaço público de recreação e lazer nas sete Regiões Urbanas de Campo Grande por meio da gestão democrática e participativa da comunidade.

As áreas que farão parte deste Programa foram indicadas pelos Conselhos Regionais de cada Região Urbana de Campo Grande e serão individualmente planejadas, ouvindo a comunidade local da respectiva praça, com pesquisas realizadas junto aos moradores do entorno e durante a reunião pública, onde a comunidade participará na elaboração da proposta de intervenção.

Além da participação dos integrantes dos conselhos regionais das regiões urbanas de Campo Grande e da comunidade local, o Programa Praça no Bairro acontece com a parceria da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e com a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

