Com foco em saúde e segurança, Coronel David visita municípios da região do Bolsão

O parlamentar conversou com a população sobre demandas nos municípios de Três Lagoas, Cassilândia, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

O trabalho do deputado Coronel David (PSL) junto à comunidade não para. Desde sexta-feira (30), o parlamentar percorreu vários municípios da região do Bolsão para agradecer a confiança, reforçar seu compromisso com os sul-mato-grossenses e com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Entre os quais, David esteve em Três Lagoas, Cassilândia, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

“Cumpri agenda de trabalho em Três Lagoas, ao lado vereador Adriano Rodrigues e participei de uma solenidade realizada no 2⁰ Batalhão da Polícia Militar, onde foram feitas homenagens aos policiais militares da reserva, profissionais que contribuíram para o fortalecimento da instituição e, consequentemente da segurança pública de Mato Grosso do Sul. Ainda recebi um diploma de Honra ao Mérito das mãos do vereador Sargento Rodrigues, durante solenidade realizada na Câmara de Vereadores do município, onde outros membros da PM e da sociedade trêslagoense também foram homenageados. Só agradeço o carinho e a confiança da população e vou continuar trabalhando para garantir mais recursos e investimentos à segurança no MS”, destacou Coronel David.

Saúde como prioridade

Ao visitar a Santa Casa de Cassilândia, Coronel David conversou com a população e falou sobre novos investimentos na área da saúde por meio de emendas parlamentares. “Sabemos que a saúde é uma preocupação de toda a sociedade, por isso visitei as instalações do hospital local, ouvi de perto as demandas e as necessidades dos moradores. Recebi um relatório sobre auditorias feitas nas cidades de Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paranaíba e Aparecida do Taboado em relação ao repasse financeiro do Governo do Estado e investimentos à saúde. Vamos continuar batalhando para que esses recursos aumentem cada vez mais, pois a população precisa e a necessidade na área da sáude só aumenta”, disse Coronel David. Posteriormente o deputado seguiu aos municípios de Paranaíba e Aparecida do Taboado.

