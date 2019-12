Com emenda de R$ 200 mil de Coronel David, Hospital referência em MS comemora 100 anos comprando importantes equipamentos

A unidade completou 100 anos dedicados ao cuidado da saúde dos três-lagoenses, além de ser referência para os 10 municípios da Costa Leste de MS

A saúde de Três Lagoas receberá um reforço em 2020 com emenda parlamentar do deputado estadual Coronel David (PSL), que destinou R$ 200 mil para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – HNSA. A unidade completou 100 anos dedicados ao cuidado da saúde dos três-lagoenses, além de ser referência para os 10 municípios da Costa Leste do Estado de Mato Grosso do Sul que abrange Cassilândia, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Água Clara, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Brasilândia, Inocência e Selvíria, que segundo o IBGE totaliza 255 mil habitantes.

E para quem trabalha no local, a verba é providencial e muito bem vinda, como conta a gerente de qualidade do hospital Daniela Mekaru. “Hoje o hospital Auxiliadora é referência para 10 municípios no que se trata em urgência e emergência. Temos uma UTI com 10 leitos, porém está em reforma para aumentar para 18 leitos, já que o número não comporta a demanda da região. O que precisamos é equipar essas unidades. E esse recurso do deputado vai nos ajudar muito também no setor de hemodiálise, porque hoje o setor não está mais do lado da UTI como era antes, então essa emenda será usada para comprar dois tipos de equipamento, sendo um ventilador de transporte, porque quando o paciente precisa sair da UTI para fazer algum exame ele precisa ir na máquina, no ventilador, e nós não temos ventiladores suficientes para a nova UTI”, exemplifica.

“E outro aparelho será o ultrassom, um equipamento utilizado para colocar cateter venoso central, que auxilia no tratamento das fistulas da hemodiálise, então antes a UTI junto com a hemodiálise, uma do lado da outra estruturalmente dava para usar o mesmo equipamento, hoje embora o ultrassom se chame portátil, nos últimos dois meses ele quebrou três vezes, porque a hemodiálise fica longe, e é um custo altíssimo”, explica.

Para a profissional, as emendas destinadas vêm em momentos oportunos. “Ele visitou o hospital, viu quais são nossas necessidades, mas também nosso trabalho desenvolvido, que é um hospital SUS que dá certo. Ser referência também tem custos e contar com o apoio do deputado é uma alegria para todos os moradores da região”.

O parlamentar agradeceu a oportunidade em conhecer um trabalho tão importante. “Uma emenda parlamentar é o mínimo que podemos fazer diante de um trabalho tão grandioso em prol da saúde de tantas pessoas. São nesses momentos frágeis que mais precisamos de auxílio e mãos estendidas. Parabenizo o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora pelos 100 anos e digo que sempre que eu puder, estarei a postos para auxiliar”, afirmou David.

Referência nacional

Atualmente, os atendimentos realizados pelo SUS representam 92,91% do total de pacientes acolhidos no hospital, significando oferecer a todos os usuários, serviços dentro dos princípios de universalidade, integralidade e equidade, norteados pela missão, que visa oferecer ações de saúde a todos com excelência, garantindo um suporte humanizado, inovador, autossustentável e orientado para o desenvolvimento do ensino e pesquisa, tendo como visão ser reconhecido como o melhor centro filantrópico de assistência à saúde do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sempre preocupado com a qualidade dos seus serviços, o Hospital Auxiliadora foi em busca de algumas certificações, como o reconhecimento em seus processos de trabalho, refletindo na melhoria das boas práticas em saúde, sendo o único hospital do Mato Grosso do Sul com Prêmio Ouro de Qualidade pelo CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar), que tem o apoio da Associação Paulista de Medicina de São Paulo (APM); é afiliado da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) e European Foundation for Quality Management (EFQM) e, a ONA – Organização Nacional de Acreditação Nível I.

O local busca qualificação ao nível II da ONA, a fim de comprovar que estamos no caminho certo, dentro de padrões internacionais de segurança do paciente. Porém, todo esse aporte conferido aos novos serviços oferecidos à população, ainda não é suficiente para atendermos a demanda existente, sendo necessário investimentos externo em ampliação, reforma e revitalização de unidades fundamentais, para minorar os desafios diários e continuidade da prestação de serviços com excelência.

Neste ano a unidade completa um século de transformações, sempre contando com o apoio da sociedade, o que faz do hospital hoje, um dos centros de saúde mais importante do Estado de Mato Grosso do Sul, nas especialidades de oncologia, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, integrado a um avançado Centro de Diagnóstico por Imagem com estrutura modernizada, tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados e comprometidos.

Comentários