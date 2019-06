Com contrapartida do Governo, obras da Ernesto Geisel vão acabar com alagamentos e revitalizar região

Com recursos do Governo do Estado, as obras de contenção do rio Anhanduí na avenida Ernesto Geisel seguem em ritmo acelerado em Campo Grande. A ação faz parte do projeto “Juntos Por Campo Grande”, que em parceria com a prefeitura da Capital, garantiu investimentos em infraestrutura para melhorar a vida da população da Capital.

A obra está orçada em R$ 48 milhões, R$ 44 milhões de recursos do Orçamento da União e R$ 4 milhões de contrapartida do Governo do Estado. O projeto estava parado há mais de cinco anos, correndo o risco de perder recursos federais, mas foi retomado em 2017 graças à parceria entre Prefeitura e Estado.

O secretário especial chefe de gabinete do governador Reinaldo Azambuja, Carlos Alberto Assis, destacou a importância do investimento na região. “A contenção de águas é importante em todas as cidades. A prefeitura e o Governo do Estado fizeram esse planejamento. Tiveram essa sensibilidade em investir nos pontos mais críticos na cidade. Com essa obra acredito que vai resolver o problema de alagamentos na região”, disse.

ERNESTO GEISEL

Na Ernesto Geisel, o projeto inclui a recomposição das margens do rio Anhanduí, com a construção de muros de gabião e placas de concreto, a implantação de uma ciclovia, a construção de bocas de lobo para captar a enxurrada e a recomposição da pista.

As obras de Revitalização do Rio Anhandui estão divididas em três lotes. No lote 1 o muro de gabião está quase pronto. Também será realizada a urbanização da área, com abertura de uma ciclovia e recapeamento das pistas laterais da Avenida Ernesto Geisel. A expectativa é que neste lote o serviço fique pronto até o aniversário da cidade, no mês de agosto. O lote 3 deve ficar pronto até o fim do ano, já o lote 2 o cronograma de entrega é para junho de 2020.

