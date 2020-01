Com apoio do Governo do Estado, organizações levam serviços de qualidade para população de MS

Gerenciado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), via Superintendência de Direitos Humanos (SUPDH) / Cordenadoria de Apoio as Organizações da Sociedade Civil (Caosc), o Chamamento Público é uma realidade em Mato Grosso do Sul. Somente em 2018 e neste ano, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 4,2 milhões em organizações que atendem a população de MS.

Dados da Sedhast mostram que em 2018 foram beneficiadas 34 organizações e neste ano foram 37. O montante investido saltou 21%, passando de R$ 1,9 milhão para R$ 2,3 milhões. “Temos um compromisso com a população de Mato Grosso do Sul. Realizar o Chamamento Público é um ato que possibilita avançarmos em diversas áreas da sociedade, com um olhar mais de perto para as pessoas atendidas e para suas famílias”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Uma das beneficiadas pelo Chamamento Público 2019 foi a Fundação Manoel de Barros. Com ações que atendem em média 80 idosos, com diversos trabalhos, aulas e oficinas, o Ativa Idade tem como objetivo o resgate da auto-estima e valorização pessoal do idoso, e é capitaneado pelo diretor da Fundação, Marcos Henrique Marques.

Na última semana a secretária Elisa Cleia acompanhou de perto as atividades com uma visita à instituição. “Saber que os recursos públicos estão sendo bem aplicados e beneficiando de fato a nossa população é muito gratificante”, destacou na oportunidade.

Ainda dentro da alçada de apoio para essas entidades, a Sedhast também orienta e auxilia em dúvidas relacionadas a documentação, bem como realiza credenciamento prévio das organizações junto à secretaria, visando possíveis parcerias futuras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-4178, diretamente na Caosc.

Organizações beneficiadas em 2019, por eixo:

EIXO I – Criança e Adolescentes em Acolhimento Institucional: ADAS – Associação Douradense de Assistência Social – Instituição de Acolhimento Lar Ebenezer Hilda Maria Correa; Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller; Casa da Criança Peniel; Associação Crianças do Brasil – Segunda Casa; Centro de Apoio e Orientação à Criança Lar Vovó Miloca.

EIXO II – Prevenção e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente – Contra Turno Escolar: Centro de Integração da Criança e do Adolescente – CICA; Instituto Atos de Amor; IAC – Instituto Ação e Cidadania; Asas do Futuro; Associação Cidade dos Meninos; IPC – Instituto Pequeno Cidadão; Fraternidade Despertar; AVIVAD – Associação Benemérica Avivamento de Deus; Amina – Associação de Mulheres Independentes na Ativa; Associação Centro de Ensino Banda de Música Mirim – ASCEBAM; Associação Atlética Adote 1 Atleta.

EIXO III – Pessoa Idosa sem Regime de Moradia: Fundação Manoel de Barros; Associação de Moradores Arnaldo Estevão Figueiredo II; Associação de Apoio de Paciente com Câncer Amigos do Chitão; Projeto ATO – Amparar, Transformar e Orientar.

EIXO IV – Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida em Organizações sem regime de moradia: Cotolengo Sul-Matogrossense; Colibri – Associação de Educação Especial Marcelo Takashi; ADVIMS – Associação dos Deficientes Visuais de MS; Associação Pestalozzi – Campo Grande; Associação Assistencial Horizonte; APAE – Associação de Pais e Amigos Excepcionais – Três Lagoas; Associação Juliano Varela; ANPEDE – Associação Naviraiense de Pessoas com Deficiência; Associação Pestalozzi – Bonito; AMA – Associação de Pais e Amigos do Autista.

EIXO V – Famílias de dependentes químicos no processo de reabilitação em Comunidades Terapêuticas: Associação Ágape; Casa de Recuperação Jeová Jiré; Associação Assistencial Casa de Reabilitação Novo Olhar; Associação de Reabilitação Parceiros da Vida.

EIXO VI – Melhoria na Qualidade de Vida a Pessoa Idosa – Longa Permanência: Fundação Anália Franco; SIRPHA – Lar do Idoso; LAR DO IDOSO – Asilo da Velhice Desamparada de Dourados.

