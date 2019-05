Com apoio do Governo do Estado, hospital de Sidrolândia ganha nova maternidade e centro cirúrgico

Dentro de aproximadamente 30 dias, deverão estar concluídas as obras de construção de uma nova maternidade e um novo centro cirúrgico no Hospital Elmíria Silvério Barbosa, de Sidrolândia. A conquista é resultado da parceria entre a Associação Beneficente que administra a unidade hospitalar e o Governo do Estado, e conta também com recursos viabilizados pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, no período em que exerceu o mandato de deputado federal.

Com a ampliação, o Hospital de Sidrolândia vai ganhar um novo centro cirúrgico e obstétrico completo e de última geração, composto por Salas para recepção de pacientes, para materiais e roupas esterilizadas, enfermagem, prescrição, parto normal (três salas), sala de pós-cirurgia com quatro leitos, sala de equipamentos, lavagem de materiais, desinfecção química, armazenagem de materiais esterilizados, quarto para médico plantonista, farmácia, sala de higienização (recém-nascido), e dois centros cirúrgicos.

“Nossa estrutura atual é muito antiga. Hoje temos apenas um centro cirúrgico. Por essa razão, produzimos pouco. Com o novo centro cirúrgico e obstétrico, vamos aumentar consideravelmente os atendimentos”, explica a diretora administrativa do Hospital, Vanda Camilo. “Hoje, realizamos em média 16 procedimentos cirúrgicos mensais. A ampliação nos possibilitará aumentar para até 80 ao mês, envolvendo procedimentos em obstetrícia, cirurgia geral, urologia, oftalmologia e vasculares”.

O secretário Geraldo Resende destaca que essa conquista é fruto de uma importante parceria de trabalho entre o mandato dele e o Governo do Estado. “Levei ao governador a nossa preocupação com a possibilidade de o município perder os recursos que já estavam alocados e, imediatamente, ele se comprometeu em levar o projeto adiante”, relata.

“Os investimentos que viabilizamos para o Hospital de Sidrolândia visam melhorar a capacidade física daquela unidade, ampliando a oferta de serviços públicos de saúde, diminuindo as filas e as demoras no atendimento à população em geral”, explica Geraldo Resende.

Recursos

A ampliação do hospital atende a um pedido da própria Associação Beneficente e da Câmara Municipal de Sidrolândia, especialmente dos então vereadores Dr. Jurandir e Marcão. O projeto também foi viabilizado como resultado do apoio do ex-prefeito e ex-deputado Enelvo Felini e da vereadora Vilma Felini.

A obra demanda recursos da ordem de R$ 1,4 milhão, dos quais, R$ 1,1 milhão são oriundos do Ministério da Saúde, alocados por Geraldo Resende no Orçamento Geral da União/2014 e R$ 262 mil são da contrapartida do Governo do Estado.

Também enquanto secretário estadual de Saúde, nos anos de 2000-2002, Geraldo Resende viabilizou a primeira grande reforma e ampliação do Hospital Elmíria Silvério Barbosa, remodelando totalmente a sua infraestrutura. “Há 18 anos eu já manifestava a minha preocupação com a saúde pública de Sidrolândia. E, novamente, conquistamos recursos importantes para a sua melhoria”, conclui Geraldo Resende.

Veículos

Em abril deste ano, Geraldo Resende esteve em Sidrolândia onde, junto com o prefeito Marcelo Ascoli, fez a entrega de uma caminhonete L-200 para ações de vigilância, uma van para transporte de pacientes e uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A destinação das caminhonetes para o município foi articulada por Geraldo Resende quando exercia o mandato de deputado federal, em parceria com o Governo do Estado.

