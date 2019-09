Com apoio da Fundação de Cultura, centenas de pessoas prestigiam o Dia Mundial da Paz nos Altos da Afonso Pena

Várias apresentações culturais aconteceram na manhã de domingo (22), nos Altos da Afonso Pena, em comemoração ao Dia Mundial da Paz. Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, a Fundação de Cultura (FCMS) foi parceira neste evento idealizado pelo Círculo Universal da Paz. “Precisamos que cada um seja agente e embaixador da paz. O respeito ao pensamento diferente do outro é o caminho para a propagação da paz”, declarou a presidente da Fundação, Mara Caseiro.

A ação iniciou-se às 8h com apresentações de dança dos grupos: Dança Circular; Dança Cigana; Hip Hop; Coral UFMS, Povos dos Terreiros; Mukambo Kandongo e Camalote. Centenas de pessoas estiveram no local, montado especialmente para apreciação das ações culturais.

Grupos musicais como o Sexteto Instrumental da Orquestra Sinfônica Municipal; Orquestra Infantil Fundação Ueze Zahran; Coral Fundação Ueze Zahran; Ricardo Bergamo e Renato Mendes; DJ Renat Tulux, Camerata UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Maestro Marcelo Fernandes e Mestre Galvão animaram o evento que teve também muito artesanato, oficina de pintura para crianças e mostra de orquídeas.

A embaixadora da paz e presidente da Associação Internacional dos Poetas, Delasnieve Daspet destacou em sua fala, que as pessoas precisam conjugar mais o verbo pazear. “Eu pazeio, tu pazeias, ele pazeia, nós pazeamos, vós pazeais, eles pazeiam”, disse.

Feliz com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura, Daspet disse que tanto o governador Reinaldo Azambuja, quanto Mara Caseiro foram essenciais para a realização do Dia da Paz. “Agradeço o governador e à querida presidente que teve grande relevância na construção deste evento”.

Para Mara Caseiro, a promoção da paz é mais do que necessária, ainda mais nos dias de hoje, com tantas adversidade e intolerância. “A sociedade precisa de mais amor, mais harmonia e mais respeito. Ações como a do dia de hoje são enriquecedoras e gratificantes, pois promovem a união entre as pessoas por meio da cultura, a cultura da paz”.

