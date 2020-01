Com academia ao ar livre e playground, praça do bonança será revitalizada

Com valor investido de R$405.329,15 o Governo do Estado de MS e a Prefeitura de Campo Grande assinaram neste sábado (18) a ordem de serviço que dará início às obras de revitalização da Praça José Santana Delmondes no Conjunto Bonança. Enaltecendo o trabalho em conjunto com vereadores e governo do estado, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância do esporte para os campo-grandenses. “Há alguns meses jogamos aqui no campo com a equipe dos amputados que tem um atleta na seleção brasileira e sabemos da importância do esporte para a vida da população, agora estamos assinando o início da obras e assim vamos continuar trabalhando juntos e de mãos dadas para levar cada vez mais esporte, lazer e vida com qualidade para nossa população”.O Diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, relembrou os investimentos que a administração pública está fazendo. “Essa é mais uma praça esportiva de Campo Grande dentro do nosso pacote que é o maior pacote de reformas, manutenção e melhoria das praças públicas esportivas da Capital, são mais de 30 milhões de reais investidos na politica pública de esporte e lazer e isso é nas sete regiões”.

Moradores da região o vereador Ademir Santana já havia pedido a reforma da praça há 10 anos e comemora com a comunidade o início das obras. “É uma felicidade ver todos reunidos para a realização de mais um sonho para a comunidade, e sabemos que as entregas não acontecem do dia para noite, teve muito planejamento e toda a comunidade está ansiosa e pronta para usar as melhorias que aqui serão feitas”. Moradores da região o vereador Ademir Santana já havia pedido a reforma da praça há 10 anos e comemora com a comunidade o início das obras. “É uma felicidade ver todos reunidos para a realização de mais um sonho para a comunidade, e sabemos que as entregas não acontecem do dia para noite, teve muito planejamento e toda a comunidade está ansiosa e pronta para usar as melhorias que aqui serão feitas”.

Praça A obra será executada pela agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL e segundo o secretário especial de governo do MS, Carlos Alberto de Assis, Campo Grande as obras iniciam na segunda-feira dia 20. “Essa emenda é do Deputado Dagoberto de 2017 e na obra estão inclusos brinquedos para as crianças e academias para os adultos , tudo com acessibilidade e assim vamos deixando todos os bairros de Campo Grande ainda mais bonitos”. Após a revitalização a Praça terá uma rampa para dar acesso ao campo de futebol, terá substituição das bases de eucalipto por alambrado de aço galvanizado atrás das traves, será construído também um play ground com brinquedos para as crianças e será instalada uma academia ao ar livre com 10 equipamentos para exercícios físicos. Para acessibilidade haverá rampas nas esquinas com piso tátil e a pista de caminhada será revitalizada, além disso bancos e lixeiras serão instalados no local.

Comentários