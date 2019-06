Com 11 países confirmados, Mundial MTB 24 Horas Solo supera número de ciclistas da última edição

Marcado para os dias 27 e 28 de julho, na cidade de Costa Rica (MS), o Campeonato Mundial de Mountain Bike 24 Horas Solo tem tudo para escrever seu nome na história do esporte, como um dos maiores de todos os tempos. Há exatos 60 dias de sua realização, mais de 300 ciclistas de 11 países já estão inscritos no evento, que definirá os campeões da temporada em 2019. Esse número já supera a última edição, ano passado na Escócia, quando 151 atletas participaram da disputa em Fort William.

“Temos trabalhado muito para organizar um dos melhores mundiais de 24 Horas realizados até hoje. O número de inscritos atingido até o momento e a quantidade de países confirmados, tendo em conta que o Brasil não é um país central como os europeus, nos dá a indicação que o evento está sendo muito bem recebido pelos atletas do mundo inteiro. Quem está se programando para ir à Costa Rica pode ter certeza de que a cidade e seus dirigentes estão abraçando o evento”, comenta Mario Roma, organizador da prova e fundador da Brasil Ride.

O circuito de Costa Rica para a edição de 2019 do Mundial MTB 24 Horas Solo conta com 29 km de extensão e 500 metros de altimetria acumulada, tendo como atrações a passagem pela belíssima cachoeira do Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú e também pelo meio de uma pedreira ativa da cidade.

As inscrições para o Campeonato Mundial Mountain Bike 24h Solo seguem abertas e devem ser feitas diretamente pelo site da Sprinta: https://app.sprinta.com.br/event/15bc4a294a01c5. Todas as informações sobre o evento estão no site da Brasil Ride, em:http://www.brasilride.com.br/press/prova/24horasmundial.

Apoio Nacional – Na última semana, a organização do Mundial MTB 24 Horas Solo esteve em Brasília (DF), onde foi recebida no Ministério do Turismo, juntamente com o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa. Lá estiveram reunidos com o secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade, Aluizer Malab, com o Chefe de Gabinete, Daniel Marques, e com o coordenador-geral de Planejamento Territorial do Turismo, Eduardo Cláudio, além de técnicos do órgão e demais representantes de Costa Rica.

“Conversamos com representantes da pasta do Ministério do Turismo e explicamos para eles a importância do Campeonato Mundial que será realizado em julho, no Mato Grosso do Sul, e o quanto interessante é para o Brasil abraçar a competição que, assim como a ultramaratona Brasil Ride, está entre os principais eventos ciclísticos realizados no continente americano”, avalia Mario Roma.

O Campeonato Mundial Mountain Bike 24 Horas Solo é organizado pela Brasil Ride, com a chancela da WEMBO (Organização Mundial de Mountain Bike de Endurance) e tem Costa Rica (MS) como cidade-sede. Os patrocinadores são Land Rover, Shimano, Specialized e Unidas – Aluguel de Carros. Conect Car, Full Gas, LAF Corretora de Seguros, La Maglia, Oakley, Red Bull e Thule são os apoiadores.

Créditos: ZDL Sports – Gustavo Coelho / ASSECOM/PMCR