Colégio de Presidentes inicia com visita do Defensor Público-Geral Fábio Rombi

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realiza nesta quinta-feira o 78º Colégio de Presidentes. A abertura do evento contou com a visita do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Fábio Rogério Rombi da Silva.

“Muito me honra essa vinda à OAB/MS. A OAB e a Defensoria são instituições parceiras com o mesmo fim, ajudar as pessoas no âmbito judicial na solução de seus conflitos. A Defensoria atende as pessoas que não têm recursos para contratar um advogado, as pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo. Então, essa visita aos Presidentes de Subseções serve para expor a todos que a Defensoria está com um procedimento interno aberto para regulamentar os critérios de atendimento. Um problema que atinge a advocacia e também os próprios Defensores, por isso, é preciso ter um regramento objetivo, um critério mais claro com relação ao nosso perfil de atendimento”, explicou Rombi sobre a necessidade de critérios de hipossuficiência.

O Defensor, que tomou posse em junho, parabenizou a gestão da OAB/MS e destacou a importância de um bom relacionamento. “Ambas as instituições saem ganhando. Cada qual atuando num setor próprio, sem conflitos. Somos instituições irmãs”.

A Diretoria da OAB/MS agradeceu a presença do Defensor Fábio Rombi. O Presidente Mansour Elias Karmouche enalteceu o aprimoramento da parceria. “É muito importante essa vinda do Defensor Fábio Rombi para estabelecer um relacionamento harmônico entre as instituições e suas áreas de atuação, a advocacia privada e a Defensoria Pública, que presta um serviço de grande valia. Todos nós unidos podemos conseguir conquistas maiores em prol da sociedade”.

Para o Vice-Presidente da Casa Gervásio Alves de Oliveira Júnior, a Defensoria e a Advocacia devem caminhar juntas. “Esta proposta apresentada hoje vem resolver uma questão discutida há muitos anos. Esta gestão da OAB, capitaneada pelo Mansour, encontrou ressonância a altura na pessoa do Doutor Fábio. Esse nosso reconhecimento pelo seu trabalho. A Advocacia e Defensoria não são inimigas. Tivemos vários embates, mas estamos felizes com essa boa relação e reconhecimento”.

O Secretário-Geral Stheven Razuk também congratulou o Defensor. “Nós sabemos das dificuldades do trabalho da Defensoria. Por isso, agradecemos essa vinda do Defensor e também nos colocamos à disposição para esse melhor relacionamento e trabalho junto à sociedade”.

“Essa atuação da Defensoria é muito importante. Nosso querido Defensor Fábio tem feito um excelente trabalho. Essa postura sobre decisão de critérios de hipossuficiência vai trazer um respiro não apenas a Defensoria, mas a toda nossa advocacia”, citou a Secretária-Geral Adjunta Eclair Nantes.

O Diretor-Tesoureiro da OAB/MS Marco Rocha, que também já foi Defensor Público, cumprimentou e agradeceu a presença do Defensor. “Tenho um carinho enorme pela Defensoria, onde fui Defensor Público de 1994 a 1995. Uma experiência muito rica. Parabenizo assim vossa excelência pelo trabalho e pela frutífera discussão”.

Todos os Presidentes de Subseções fizeram as suas indagações, que foram respondidas pelo Defensor Público-Geral, a fim de atender as demandas do Interior.

