Colaboradores do HCCG são agraciados com troféu Segurança do Paciente Cassems

Seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde, Hospital Cassems de Campo Grande realiza semana com ações voltadas para a segurança do paciente.

Neste dia 17 de setembro o Hospital Cassems de Campo Grande premiou quatro colaboradores que mais se destacaram ao realizarem notificações de eventos adversos. Segundo a coordenadora do setor de Qualidade, Carolina Prieto, “a notificação é uma importante técnica de segurança que promove uma mudança de cultura na instituição, visando minimizar os riscos na hora da assistência prestada ao paciente. As notificações contribuem para a melhoria nos processos administrativos e assistenciais junto a diversas áreas da instituição”. Foram agraciados com o troféu da Segurança do Paciente Cassems: Thalita Stevam, do Laboratório; Neuza Nascimento Martins, do setor de Nutrição; Carlos Augusto Pagliarini, da equipe de Enfermagem e Gislaine Martins Cavalheiro dos Santos, do setor de Farmácia.

Outra ação realizada no Hospital Cassems de Campo Grande e que contou com a participação dos integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, foi a distribuição de blocos de anotações com as seis diretrizes preconizadas pela Organização Mundial de Saúde – OMS, para a Segurança do Paciente. Tanto colaboradores quanto pacientes e acompanhantes receberam o material, que pode ser levado dentro da bolsa ou da mochila e serve para relembrar as metas da prioridade global de saúde.

Durante esta semana o Hospital Cassems de Campo Grande ainda realizará outras ações voltadas para a conscientização da importância da Segurança do Paciente. No próximo dia 20 de setembro, por exemplo, haverá um teatro preparado pelos integrantes do Plantão da Alegria, projeto de humanização criado e coordenado por colaboradores da unidade hospitalar, sobre o tema.

Falando sobre Segurança do Paciente

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em conjunto com 197 países, estabeleceu para 2019, a data de 17 de setembro como o Dia Mundial da Segurança do Paciente. O tema deste ano é: “Segurança do Paciente – Uma prioridade global. O slogan da campanha é: “Falando sobre Segurança do Paciente”. De acordo com a OMS, Segurança do Paciente é uma série de protocolos que devem ser seguidos por médicos, profissionais de saúde e até mesmo por pacientes e familiares para evitar, prevenir e reduzir a um mínimo aceitável o risco de quaisquer danos relacionados aos cuidados de saúde.

O protocolo é composto por seis metas preconizadas pela OMS: Identificação correta do paciente com o uso de pulseiras, comunicação eficaz, com o compartilhamento de informações de forma eficaz entre as equipes, vigilância na prescrição e aplicação de medicamentos e hemoterápicos, cirurgia segura, por meio da conferência do local, procedimento e identificação, controle de infecções, reduzindo os riscos de infecção relacionados aos cuidados e prevenção de lesões, através do monitoramento das causas de lesões por pressão ou quedas.

