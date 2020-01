Cidade do Natal supera público médio da última edição e atrai 400 mil pessoas em 25 dias de festa

Foram 25 dias em que os campo-grandenses tiveram mais do que só mais uma atração de lazer, e sim um ponto de encontro para vibrar as boas energias que o Natal e o fim do ano proporcionam. As famílias que puderam passar pela Cidade do Natal 2019 encontraram atrativos para os filhos pequenos, como o carrossel e espaço kids, para os filhos mais velhos, como o kart e brinquedos infláveis, e também atrativos para todas as idades, como a roda gigante, praça de alimentação, shows musicais, paradas natalinas e cosplay de bonecos.

De acordo com a prefeita em exercício e vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a edição de 2019 foi ainda mais especial para a Capital porque conseguiu promover o resgate de valores de família e se firmou como um “local onde as pessoas se encontram para ser felizes”. “Acredito que a Cidade do Natal trouxe o espírito natalino para a cidade de Campo Grande, o valor da família, alegria para as crianças e muita diversão. Se fosse definir esta edição em uma expressão seria, com certeza, sucesso total”, pontuou ela.

Shows nacionais infantis, como “Masha e o Urso Especial de Natal” e “A Árvore Mágica”, que inauguraram a programação no dia 13 de dezembro, assim como o show coreográfico do personagem mais conhecido pelos pequenos, “Baby Shark”, no dia 25 de dezembro, ficarão marcados na memória das crianças de Campo Grande.

As paradas natalinas e cosplay encantaram o público diariamente e eram nesses momentos que o encantamento ficava claro na expressão das pessoas presentes.

No último dia de festa as famílias correram para poder curtir tudo que a Cidade do Natal ofereceu. Na fila para a última saída do City Tour, John Gentil, Clara e Ana Paula Ferlin aguardavam já há algum tempo para poder passear pela primeira vez no ônibus turístico.

“É a primeira vez em todo o tempo de City Tour, último dia de festa e o nosso primeiro aqui na Cidade do Natal, estávamos viajando. Vale a pena aguardar na fila porque o ônibus oferece uma experiência bacana para a Clara, que pode conhecer a cidade de um outro ângulo”, disse John Gentil.

Ana Paula Ferlin esteve na edição 2018 da Cidade do Natal e confirmou: “Essa é uma edição especial, tem coisas diferentes para fazer, tem os brinquedos. Já conseguimos aproveitar a roda gigante e foi muito bacana”.

E também aguardando para poder vivenciar a experiência de ficar a 20 metros de altura, a família de Carol Alencar e Celso Petit, com seus filhos Miguel, Ravi e Maya, planejavam dividir o tempo na Cidade do Natal para curtir o brinquedo e também o show regional de Paulo Simões. “Estamos na fila para as crianças, elas estão ansiosas, e descobrimos que hoje tem show do Paulinho Simões, então vamos sair do brinquedo e ir direto para a tenda curtir a apresentação dele”, comenta Carol Alencar.

Comentários