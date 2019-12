Cidade do Natal será inaugurada com o espetáculo infantil “Masha e o Urso”

Mais uma atração confirmada no dia da inauguração da Cidade do Natal 2019, o espetáculo infantil “Masha e o Urso Especial de Natal”, que será apresentado nesta sexta-feira (13), às 20 horas. Com elenco de 14 atores em cena, além de 20 profissionais atuando nos bastidores, o espetáculo Live Show – Especial de Natal traz efeitos especiais, como neve no palco, raios coloridos, cenário interativo, pingentes da árvore de natal que passeiam pelo público e tantas outras novidades.

O espetáculo acompanha a vida da garotinha chamada Masha, que mora na floresta com seu cachorro, sua cabra e seu porco, e muitas vezes enfrenta situações engraçadas. Ela faz amizade com um urso bastante paternal, que tenta mantê-la longe do perigo.

Ao mesmo tempo em que novos personagens tomam forma na história, o Papai Noel precisará de uma ajuda especial na hora de entregar os presentes no bosque antes que termine a noite de natal, Masha vai precisar da ajuda do público e de seu amigo urso nesse desafio para que não se perca o natal. Tudo isso, para reproduzir com fidelidade no palco o que as crianças assistem na televisão.

Além deste espetáculo, a Cidade do Natal terá diversas atrações como uma roda-gigante de 20 metros, carrossel, brinquedos infláveis e até pista de kart. A megaestrutura temática contará também com a casa do Papai Noel, artesanato, presépio, City Tour e praça de alimentação. Todas as atrações são gratuitas e abertas à população.

“É uma festa totalmente pensada para a família campo-grandense. No ano passado, 300 mil pessoas passaram pela Cidade do Natal, que já virou tradição no Estado. Neste ano, teremos como novidade um carrossel e uma roda-gigante. Diversão pra toda família”, explica o prefeito Marquinhos Trad.

O tradicional evento começa com receptivo do Quinteto Municipal de Jazz da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), às 17 horas, e segue sua programação com abertura oficial feita pelo Prefeito Marquinhos Trad e a Primeira Dama, Tatiana Trad.

Aberto ao público, o evento vai encantar a criançada de Campo Grande, e promete atrair toda a família campo-grandense para a Cidade do Natal.

Confira AQUI mais informações.

Comentários