Cidade do Natal abre as portas dia 13 com grandes surpresas

Com uma roda gigante de 20 metros, carrossel, brinquedos infláveis e até pista de kart, a Cidade do Natal 2019 abre suas portas para a população a partir das 18h30 do dia 13 de dezembro, nos altos da Avenida Afonso Pena, em uma megaestrutura temática, que contará também com a casa do Papai Noel, artesanato, presépio, City Tour e praça de alimentação. Todas as atrações são gratuitas e abertas à população.

“É uma festa totalmente pensada para a família campo-grandense. No ano passado, 300 mil pessoas passaram pela Cidade do Natal, que já virou tradição no Estado. Neste ano, teremos como novidade um carrossel e uma roda gigante. Diversão pra toda família”, explica o prefeito Marquinhos Trad.

O tradicional evento começa com receptivo do Quinteto Municipal de Jazz da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), às 17 horas, e segue sua programação com abertura oficial feita pelo Prefeito Marquinhos Trad e a Primeira Dama, Tatiana Trad.

“Todo ano nós pensamos em cada detalhe e fazemos um esforço para trazer algo diferente para as famílias. Nosso maior presente é chegar na Cidade do Natal e ver os olhinhos das crianças e dos pais brilhando, encantados com cada detalhe da festa, que celebra o nascimento de Cristo”, ressalta a primeira-dama, Tatiana Trad.

O espetáculo “A Árvore Mágica” inaugura a noite mágica da Cidade do Natal, com personagens mágicos que vêm para celebrar o Natal de Campo Grande. Ao som de uma trilha sonora especialmente composta para o desfile, os personagens trazem a magia e o encanto do Natal ao público presente, que poderá aproveitar tirar selfies e guardar no coração momentos especiais.

A programação da Cidade do Natal segue até o dia 6 de janeiro de 2020, com apresentação dos artistas que se credenciaram em edital aberto pela Sectur, assim como contrapartidas do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic) e do Programa de Fomento ao Teatro (Fomteatro), e instituições do 3º setor.

Nomes como Jerry Espíndola, Chicão Castro, Marina Peralta, Ana Cabral, Bethynho Show, banda Seven Four, Grupo Samba 10, banda On the Road e muitos outros já estão confirmados para apresentação na belíssima Cidade do Natal.

A praça de alimentação estará especialmente recheada com gastronomia regional e opções variadas que vão da comida árabe a japonesa, como yakissoba, até pratos de estrogonofe, espetinhos, hambúrgueres, pizzas e sobremesas.

As atrações culturais seguem até 22 horas, com exceção dos dias 24, 25 e 31 de dezembro.

