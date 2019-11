Chuvas reduzem focos de calor no Pantanal e Defesa Civil continua em alerta em MS

As chuvas que caíram na noite de ontem (31) entre Corumbá e Miranda, região do Pantanal de Mato Grosso do Sul com maior incidência de queimadas há cinco dias, amenizaram a situação no local, reduzindo de 335 para apenas três focos. Sobrevoos de aviões e helicópteros na manhã desta sexta-feira vão dimensionar os impactos das chuvas para tomada de decisões pelo comando da Operação Pantanal 2.

A situação na área, depois da queima de 50 mil hectares de vegetação nativa, estava sob controle na quinta-feira com a redução do fogo, que se expandia para os campos, no sentido Oeste e Sul, se afastando da rodovia BR-262, onde a destruição foi expressiva. A forte chuva registrada no perímetro urbano de Corumbá também foi constatada em Miranda, entre a Fazenda BR Pec e o trevo da BR-262 com as MS-243 e MS-185 (região do Guaicurus).

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou que, apesar da redução dos impactos, a operação não será desmobilizada e o trabalho de controle continua por terra e ar. Além do avião Air Tractor do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, mais duas aeronaves do mesmo modelo, enviadas pelo ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), e um helicóptero do Ibama estão em ação, lançando água sobre o fogo. Mais dois helicópteros – da Polícia Militar de MS e da Polícia Rodoviária Federal – estão auxiliando no transporte de bombeiros e brigadistas.

Focos no Parque Rio Negro

Segundo o comando da Operação Pantanal 2, baseada na Fazenda BR Pec, uma aeronave faria sobrevoo na manhã desta sexta-feira na região do Pantanal que abrange o Parque Estadual do Rio Negro, entre Aquidauana, Corumbá e Rio Negro, onde estariam ocorrendo focos de calor. A Defesa Civil informou que o Estado continua em alerta: a temperatura na região volta aos 40 graus hoje, com baixa umidade (entre 20% e 30%) e ventos fortes.

O Ibama desloca nesta sexta-feira uma equipe do PrevFogo para o Rio Negro, onde será montada uma nova base operacional, inicialmente na Fazenda Barranco Alto. Uma equipe de combate a incêndios do ICMbio também vai auxiliar o trabalho nessa nova área. O deslocamento da tropa se dará após o sobrevoo. O Exército participa da ação com duas equipes do 9º Batalhão de Comunicação, além de apoio logístico, incluindo uma cozinha de campanha sobre rodas.

