Chuvas com maior intensidade só em setembro, afirmam meteorologistas

A chuva fraca que caiu no início da semana no Estado não deve passar disso. Meteorologistas afirmam que os “chuviscos”, foram provocados por um cavado de nível médio, que causou instabilidades, ocasionando pancadas isoladas de chuva nas regiões pantaneira, sudoeste, e sul de Mato Grosso do Sul, além de alguns bairros da Capital.

O chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Francisco de Assis Diniz, afirma que são situações isoladas. “Ainda não há indicativo da volta das chuvas, devendo o mês de setembro ocorrer chuvas ocasionais, mas ainda continuando com predomínio de temperaturas elevadas e seco”, explica.

A Coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Franciane Rodrigues, avalia que a chuva deve vir com mais força no início do próximo mês. “O modelo numérico de previsão do tempo do Inmet mostra previamente um sistema frontal que instabilizará o tempo nas regiões sudoeste, sul e central no MS entre os dias 01 e 02 de setembro com as estimativas de chuva mais significativa nessas regiões, enquanto que as demais áreas seguirão sem expectativa de chuva”.

Já o meteorologista Natálio Abrahão, explica que a nebulosidade vem da Amazônia, com nuvens menos carregadas de umidade. E por enquanto provoca só a chuva fraca, isolada e com pouco volume. “Aumenta a umidade e diminui a temperatura máxima. Mas a partir desta quarta-feira volta as condições anteriores”, pontua.

Previsão

Nesta quarta-feira (28.08), o tempo permanecerá nublado a parcialmente nublado passando a claro no norte e leste do estado. Nas demais áreas, será de parcialmente nublado a claro com névoa seca. A previsão do Inmet é de ventos fracos a moderados, com os termômetros podendo variar entre 14°C e 39°C. A umidade relativa do ar, será de 90% no início da manhã, e cai para 20% nas horas mais quentes do dia.

