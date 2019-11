Chuva forte e temperaturas em queda nesta quarta-feira

A quarta-feira (27.11) deve chegar com mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul. Ao menos é o que indica a meteorologia que prevê céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas que podem ocorrer com forte intensidade, e virem acompanhadas de ventos moderados com rajadas.

Devido ao volume de chuvas estimadas para este dia, a umidade relativa do ar se manterá elevada durante o dia, com índices entre 55% a 95%. As temperaturas no Estado podem ter ligeiro declínio e variar entre de 18°C e 33°C.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) como ficara o tempo na Capital e algumas regiões do Estado.

