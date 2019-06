Chrystian e Ralf levam seus grandes sucessos para o Festival de Bonito 2019

Abrindo a programação de shows nacionais, a dupla reconhecida como a mais afinada do Brasil, Chrystian e Ralf, traz a Bonito o show de sua turnê 2019, no dia 25 de julho, no Palco das Águas. Famosa pelo som agudo de suas canções, a dupla já lançou 20 álbuns e 34 coletâneas e 6 DVDs. Além dos atuais vídeos independentes, também os famosos Pockets.

“Começamos muito cedo, aprendemos muitas técnicas, essa foi nossa grande escola. Tenho um tesão muito grande por estúdio; é um dos melhores momentos da minha vida a gravação de um novo CD. Quando entro no estúdio, vejo aquele microfone, fecho os olhos e sinto cada letra que canto”, afirma Ralf.

Reconhecida nacionalmente e internacionalmente, foi a primeira dupla sertaneja a gravar em formato de CD, foi também a primeira dupla a vender 1 milhão de cópias de LPs, o que foi considerado um feito histórico nos anos de 1988 a 1990, feito alcançado somente pelo “rei” Roberto Carlos, por quem a dupla tem um carinho especial.

“Tem uma coisa que pouca gente sabe… isso aconteceu em Goiânia, quando éramos pequenos, eu tinha oito anos… O Roberto ia se apresentar num programa de TV e, antes de ele entrar, me apresentei cantando uma música. Quando terminei, ele disse para meu pai que eu tinha futuro e sugeriu que a gente se transferisse para São Paulo. Aliás, meu pai o procurou quando chegamos na cidade, e o Roberto deu dinheiro a ele para tirar a carteira de motorista profissional. Isso era para garantir nosso sustento, caso não fizéssemos sucesso”, lembra Chrystian.

A dupla Chrystian & Ralf é famosa por ter várias músicas como tema de novelas. Só o CD da novela Rei do Gado, com a música Minha Gioconda (com a participação de Agnaldo Rayol), vendeu mais de um milhão de cópias, e gravado no ano de 1996. Sucessos como “Cheiro de Shampoo”, “Chora Peito”, “Sou eu”, “Nova York” embalaram gerações e estão no repertório dos brasileiros.

A trajetória musical da dupla começou na infância e com uma bagagem profissional de anos de estrada, se consolidaram como uma das principais duplas do país. “A gente começou em 1920…”, brinca Ralf. Os primeiros passos no mundo artístico dos irmãos Chrystian José Pereira da Silva Neto e Ralf Richardson da Silva foram dados bem cedo. Desde pequenos acompanhavam o pai Mário e o tio Plínio nas serestas que faziam em Goiânia, noite afora, cantando sucessos da música sertaneja. A mãe Eunice, que fazia teatro infantil, também participava.

Chrystian ou “Zezinho”, como era conhecido, com pouco mais de seis anos, apresentava-se no ‘Clube do Anhanguera Mirim’, comandado por Magda Santos, em Goiânia. Em menos de um ano, ganhou um programa só seu: o ‘Pinguinho de Gente’. E virava-se muito bem diante das câmeras! Ralf, que mal havia saído das fraldas, também ensaiava seus primeiros agudos.

Conforme o tempo foi passando, eles foram percebendo que Goiânia oferecia menos oportunidades de desenvolvimento no campo musical. Decidiram, então, mudar-se para São Paulo. O pai acreditava que assim os filhos teriam a chance de realizar o maior sonho: tornarem-se uma dupla sertaneja.

Todos os dias, Chrystian e o pai caminhavam da Vila Gustavo até a TV Bandeirantes, no bairro do Morumbi, atrás de uma chance. Ralf, por ser muito pequeno, ficava em casa. Cantaram ao vivo, no programa de Vicente Leporace e saíram de lá contratados. Surgiram, então, as primeiras gravações da dupla, em português e inglês, sob os nomes de ‘Os Pássaros’ e ‘Charles & Ralf’.

A partir de então, foi só sucesso. “É gratificante saber que a mídia nos elege como as vozes mais perfeitas. Só que, ao mesmo tempo, é um peso enorme que carregamos. É que você perde automaticamente o direito de errar”, diz Chrystian. “Em nossos shows, temos um cuidado todo especial. São feitos vários ensaios para que tudo saia conforme o planejado”, completa Ralf.

Os dois artistas valorizam muito o carinho do público: “Temos uma relação de total cumplicidade com nossos fãs. Sentimos muito carinho e respeito. Eles são responsáveis pelo nosso ganha-pão. Como sempre dizemos, eles são o & do Chrystian & Ralf”, afirma Chrystian.

Para a dupla, a música sertaneja não tem segredos, é direta. “O sertanejo não embroma para falar um ‘eu te amo’ no final da música. Ele já começa pegando a mulher pelo pescoço, abraçando; é mais direto, mais paixão”, diz Chrystian, que também apoia o surgimento de novos artistas: “Acho que está vindo um pessoal bacana, de talento. Isso é importante para que as duplas já consagradas continuem a ter uma preocupação com a qualidade dos novos trabalhos”.

A dupla se apresenta na noite de 25 de julho, no Palco das Águas, durante o XX Festival de Inverno de Bonito 2019. Vale a pena conferir!