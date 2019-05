Chiquinho Telles mantém tradição de homenagear Dia das Mães

Mesmo antes de ser vereador, Chiquinho Telles (PSD) sempre promoveu ações para comemorar datas que considera importantes, entre as quais o Dia das Mães.

Neste mês de maio, o Parlamentar deu início a entrega de lembrancinhas artesanais, preparada por sua própria equipe, durante ação social realizada no Clube de Mães da Apae, no último dia 3, quando beneficiou as frequentadoras com curso gratuito de qualificação profissional, e as homenageou pelo Dia das Mães.

Para Chiquinho Telles, mais importante que presenteá-las com uma lembrancinha, “é levar o nosso abraço e carinho a essas mães, avós e bisas guerreiras, que tanto amor dedicam aos seus filhos”.

Na noite do último dia 8, foi a vez das mulheres do Novo Indubrasil receberem a visita do Vereador, que fez questão de entregar pessoalmente, a cada uma delas, o mimo. A presidente da Associação de Moradores, Florência Cristaldo, ao dirigir-se às convidadas, lembrou das conquistas históricas obtidas pela comunidade com apoio de Chiquinho Telles. “O Vereador sempre esteve ao nosso lado, lutando para que pudéssemos voltar a dormir com tranquilidade, sem o risco de perdermos nossas casas. Quero agradecer a todas que vieram prestigiar esse momento tão especial. E expressamos nosso carinho a Chiquinho Telles, pedindo para que Deus o abençoe por esses momentos de alegria que ele proporciona às mães”, agradeceu.

Como comunicador, em seu programa Domingão 101,9 FM, que vai ao ar na Difusora Pantanal aos domingos, das 8h ao meio-dia, Chiquinho Telles também homenageou a data com o sorteio de dez cestas de produtos de beleza, fazendo questão de entregar os presentes às mães felizardas.

Chiquinho Telles, que é o sexto dos 13 filhos de Maria de Jesus Almeida Telles, a dona Licô, vê em sua mãe um exemplo de superação e amor incondicional. “Morávamos no Ceará, e tínhamos uma vida muito dura devido à falta de estrutura do Nordeste. Mesmo com a morte de cinco de meus irmãos, e enfrentando uma das piores secas registradas por aquele Estado, minha mãe sempre se manteve firme, e como uma guerreira imbatível conseguiu encaminhar seus demais filhos na vida, que hoje são homens de bem”, reconheceu.

A luta de sua mãe, disse o Vereador, é uma inspiração para que ele invista na realização de ações voltadas ao empoderamento das mulheres. “Enquanto eu tiver saúde, independentemente de ser vereador ou não, vou continuar com esses tipos de ações sociais, pois vejo que ajuda e muito as pessoas que se encontram em dificuldades, além de valorizá-las”.

Maratona

Nesta sexta-feira, Chiquinho Telles cumpre intensa agenda de entregas de lembrancinhas às mães, avós e bisas campo-grandenses.

Faz parte do roteiro de homenagens as funcionárias da Câmara Municipal de Campo Grande, o Centro de Convivência do Idoso/CCI Jacques da Luz, bairros Nova Jerusalém, Moreninhas II e Jardim Nashiville.

As lembrancinhas entregues por Chiquinho Telles traz a seguinte mensagem: “Mãe, ainda que falasse a língua dos anjos, não conseguiria definir o tamanho do seu amor. Feliz Dia das Mães”.

