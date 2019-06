Chilenos são presos por furto em Maracaju

MARACAJU-MS (Correspondente) – Charles Alexis Messias Lara (31) e Jesus Alberto Rojas Cortes (26), ambos de nacionalidade chilena foram presos na quarta-feira (26) após terem furtado celulares e bolsas no interior de dois veículos estacionados na região central do município. A prisão ocorreu pelo Setor de Investigações Gerais –SIG, com apoio da Polícia Militar.

FURTOS

De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro furto ocorreu por volta das 10h, do dia (26), no estacionamento de um supermercado da cidade. Os autores aproveitaram que as vítimas faziam comprar para subtraírem do interior do veículo enquanto o comparsa dava apoio carteiras e óculos. O segundo furto ocorreu no mesmo dia, por volta das 10h50, em frente à Caixa Econômica Federal, oportunidade em que os autores, usando o mesmo modus operandi subtraindo um celular Iphone 7 e uma bolsa com dinheiro e documentos no interior de outra caminhonete estacionada.

PRISÃO

Imagens de Sistemas de Câmeras locais ajudaram os investigadores a identificar e prender os suspeitos em flagrante. Os dois autores foram abordados na rodoviária da cidade, quando se preparavam para embarcar com destino a Dourados. Durante revista em suas bagagens, foi localizado o celular Iphone subtraído de uma das vítimas, e após serem indagados sobre a procedência do aparelho, ambos confessaram a prática dos furtos e indicaram o local em que as bolsas e carteiras haviam sido dispensadas.

Todos os objetos foram recuperados e restituídos às vítimas, sendo os autores presos em flagrante pelos crimes de furto.

