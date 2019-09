Chegou à vez da região Lagoa, o AGIR Regional traz renegociação de dívidas, cursos gratuitos e muitas atrações

A quarta edição do AGIR Regional vai acontecer na Escola Municipal Professor José de Souza “Zezão”, na região Lagoa. O Procon Campo Grande em parceria com a FM UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e com a ACIESP (Associação de Capacidade de Economia Solidaria do Povo), ira levar para comunidade além de renegociação de dívidas, cursos gratuitos com certificado de participação, Concurso de Cantores Mirins, atrações culturais, premiações e muito mais.

O AGIR (Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização) é uma maneira rápida que o Procon Campo Grande criou para o consumidor negociar suas dívidas. “Trata-se de um mutirão de atendimento presencial e também, de forma on-line, através da plataforma governamental consumidor.gov.br . Aqui o consumidor pode resolver qualquer pendência financeira de consumo que ele possuir em qualquer Estado do País. São oferecidas as melhores condições de negociação”. Destaca o Subsecretário Valdir Custódio.

Nossos parceiros Defensoria Pública, Águas Guariroba e Energisa estarão novamente nessa ação juntamente com outras empresas atendendo, negociando dívidas em atraso e tirando dúvidas. “Em um parcelamento feito fora do AGIR, o consumidor poderia parcelar com a Energisa, por exemplo, com uma entrada de 50% e o restante em até 10 vezes, aqui no AGIR essa entrada pode cair para 10%, e o parcelamento pode chegar até 36 vezes. Cada caso precisa ser analisado, mas as nossas condições sem dúvidas são as melhores possíveis”. Comenta o Subsecretário.

As nossas parceiras, ACIESP e a FM UCDB com o Projeto de Extensão e Curso, estarão oferecendo cursos gratuitos, atrações culturais e muita diversão para as crianças. A idade mínima para participar dos cursos é de 13 anos, já o Concurso de Cantores Mirins é para crianças até 12 anos.

“Quero dizer do nosso orgulho e satisfação de unir a FM Educativa UCDB com os parceiros envolvidos nessa ação. Bons cristãos e honestos cidadãos, assim Dom Bosco construiu seu ideal que vai nos inspirar nessa edição do AGIR”. Comentou o Padre João, Diretor Presidente da FM UCDB.

De acordo com a diretora da ACIESP, Ceurecy Santiago Ramos, a parceria com o Procon surgiu a partir de uma conversa com o Subsecretário Valdir Custódio. “Estávamos conversando sobre o meu desejo em ajudar o próximo, e como a ACIESP tem me proporcionado isso, foi aí que o Valdir me contou sobre o AGIR. Eu vi ali uma oportunidade de levar os cursos que a ONG (Organização não Governamental) oferece, para todas as regiões da cidade, e assim, ajudar um número maior de pessoas”.

O ônibus da CASSEMS (Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul) irá levar preventivos e mamografias para comunidade. Também em parceria com a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) através da CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), vai acontecer vacinação e doação de cães e gatos.

“É o Procon se fazendo presente com respeito ao cidadão aonde ele necessita, então concentrar os atendimentos ou os eventos do Procon em um único lugar, no centro, não é atender com eficiência e eficácia .Respeito é estar aonde o cidadão mora e atender, inclusive nos finais de semana, se for necessário”. Finaliza Valdir Custódio.

Atrações

Além do Concurso de Cantores Mirins que terá como premiação, iPhone 8 para o primeiro lugar, X Box (completo) para o segundo lugar, e uma caixa de som JBL para o ganhador terceiro lugar. As crianças também participam com gincanas, atividades recreativas, picolés e muito algodão doce.

Os cantores Kauan Araújo e Matheus Martins,e as cantoras Dilla Alves e Andreia Rios, já confirmaram presença na quarta edição do AGIR Regional. Atrações como dança de rua e capoeira também vão acontecer durante o evento, os Bombeiros com o Projeto Cão Amigo Cão Herói, estarão novamente levando alegria ao AGIR.

Serviços:

Local: Escola Municipal Professor José de Souza “Zezão”

Endereço: Rua Das Camélias, s/n, Bairro Oliveira II

Data: 14 de setembro de 2019

Horário: Das 13h às 17h

Assessoria: Pedro Araújo (67) 99300-8787 / Fabíola Camilo (67) 99231-2875

Informações e inscrições: (67) 984691001

