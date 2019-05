CGU abre inscrições de concurso de redação sobre controle social para estudantes

Estudantes de escolas públicas e particulares podem participar da 11ª edição do Concurso de Desenho e Redação promovido pela Controladoria- Geral da União (CGU). O concurso é realizado anualmente e visa despertar nos alunos o interesse por temas como controle social, ética e cidadania, por meio de reflexão e de debate dos referidos assuntos em ambientes educacionais na família e/ou comunidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de agosto de 2019.

De acordo com o coordenador de projetos da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, Carlos Roberto Antunes, a iniciativa da CGU vai ao encontro da proposta da Educação Fiscal. “Sem dúvida trabalhar essa temática com os alunos é uma forma de aprendizagem sobre o papel da educação fiscal, sem contar que por meio do concurso eles poderão treinar para o Enem”, disse.

Dividido em 14 categorias, a iniciativa tem como público-alvo os estudantes do ensino fundamental e ensino médio, bem como os que cursam educação de jovens e adultos de escolas públicas e particulares de todo o país. Para a gerente do setor do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação, Márcia Proescholdt Wilhelms, a iniciativa fomenta o protagonismo infanto-juvenil. “A temática é muito interessante porque trabalha o despertar do aluno para o seu papel enquanto cidadão dentro da sociedade em que o mesmo está inserido, fazendo com que ele procure saber e entender mais sobre a importância de temas como ética, cidadania e controle social”, afirma.

Nas categorias de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os alunos concorrem com trabalhos tipo “Desenho”. Os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 1º ao 3º do ensino médio, incluindo a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA), participam com trabalhos de “Redação”. As escolas podem se inscrever na categoria Escola-Cidadã, com o trabalho “Plano de Mobilização”, no qual são planejadas estratégias de mobilização para debaterem o tema do concurso com os alunos por meio de atividades conduzidas em ambiente escolar ou na comunidade.

Conforme o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Sefaz, Amarildo Cruz, a proposta é um instrumento a mais para orientar os estudantes sobre a prática da cidadania fiscal. “ É uma ferramenta eficaz que visa despertar no público infanto-juvenil a necessidade do exercício da cidadania, com temas relevantes, e com isso, eles poderão ser disseminadores dessas temáticas dentro do ambiente familiar também”, ressalta.

Os estudantes da Capital, podem ser premiados em etapa local, ou seja, o mesmo trabalho que for enviado para concorrer na etapa nacional, pode ser enviado para o Observatório Social de Campo Grande, que fará uma seleção, por meio de uma comissão julgadora independente, dos melhores trabalhos, conforme o regulamento. Consulte os links abaixo.

Concurso Nacional: https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao/participe

Inscrição: https://concursos.cgu.gov.br/

Como participar etapa Municipal do Concurso: (regulamento anexo) – também disponível no link abaixo:

http://campogrande.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/48/2019/04/11-CDR-regulamento-etapa-municipal.pdf

Site: http://campogrande.osbrasil.org.br

Comentários