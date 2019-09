Centro Educacional Alceu Viana lança projeto para produção de um livro feito pelos alunos

No âmbito de descobrir quais são os talentos das crianças, educadores do Centro Educacional Alceu Viana lançaram uma ação inédita, de incentivo à leitura e descoberta de aptidão, e ainda com o objetivo de aguçar o prazer pela leitura.

A produção do livro será desenvolvido com a autoria dos próprios alunos, estudantes desde a educação infantil, ensino fundamental (1º ao 9º ano), irão participar.

Escritor Altemir Dalpiaz

No dia 05 os alunos receberam a visita do escritor Altemir Dalpiaz que orientou as crianças de como iniciar a criação do livro, “este projeto e inédito na escola, fico honrado de poder ajudá-los e orientá-los sobre as etapas necessárias parar a criação deste livro” disse o escritor. Os alunos assistiram entusiasmados a palestra e interagiram de uma maneira surpreendente com o escritor.

A diretora da escola, Francisca Viana, afirma que “O projeto para criação do livro foi uma ideia ótima, temos muitos alunos com talento na escrita e com uma imaginação incrível, acredito que iremos revelar muitos futuros escritores” relata a diretora.

