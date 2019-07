Celebração do Dia de Cooperar será no Parque Ayrton Senna no dia 6 de julho

As cooperativas, presentes em todo o país, contribuem com a transformação das realidades ao estimular o desenvolvimento sustentável e fazer a parte delas na construção de um mundo mais justo, feliz e equilibrado. Por isso, o cooperativismo brasileiro realiza anualmente diversas iniciativas de responsabilidade social em todo país. Por meio do movimento Dia de Cooperar, as cooperativas já realizaram mais de 10 milhões de atendimentos, beneficiando milhões de pessoas em dez anos. E agora, em 2019, as iniciativas continuam e, para comemorar o sucesso alcançado, as cooperativas, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Mato Grosso do Sul, realizarão no dia internacional do cooperativismo, 6 de julho, a celebração deste movimento.

O encontro será realizado a partir das 13 horas no Parque Ayrton Senna, Campo Grande. A programação contará com serviços gratuitos de cidadania, educação, saúde e beleza. No Mato Grosso do Sul, 25 cooperativas e 1200 voluntários pretendem beneficiar 6.000 pessoas apenas na celebração. “O cooperativismo trabalha na linha de frente do desenvolvimento socioeconômico do país. Celebrar as importantes conquistas que tivemos nos últimos dez anos é a prova de que precisamos acender a fagulha do cooperativismo nas pessoas que estão à nossa volta’’, declarou o presidente do Sistema OCB/MS Celso Régis.

Sobre o Dia C – O Dia C é um movimento nacional de estímulo às iniciativas voluntárias diferenciadas, contínuas e transformadoras, realizadas por cooperativas. Dez anos após sua criação, o movimento já faz parte da agenda estratégica do cooperativismo brasileiro e transforma realidades em todo o Brasil.

Números – Em 2018, 1.706 cooperativas, com o apoio de quase 120 mil voluntários, dedicaram tempo, talento e trabalho para beneficiar mais de 2,2 milhões de pessoas com iniciativas que melhoram a qualidade de vida, a saúde, a educação, o meio ambiente e que estão alinhadas aos ODS da ONU.

Serviço:

Local: Parque Ayrton Senna, rua Arapoti, 512 – Conjunto Aero Rancho, Campo Grande – MS.

Horário: 13h às 17h.

Atrações:

Espaço Palco:

13H – Abertura do evento – aulão de zumba;

14H30 – Aula de pilates de solo – Unimed Campo Grande;

16H – Apresentação musical – Talentos do Bairro;

16H40 – Sorteio de Brindes;

17H – Encerramento.

Tendas:

Orientações profissionais sobre carreira para jovens, informações sobre como participar de uma cooperativa, confecção e recebimento de currículos;

Emissão de CPF;

Escovódromo e sorteio de 03 planos odontológicos;

Apresentação de fantoches;

Palestra sobre educação financeira para crianças, jovens e mulheres (a cada 30 minutos);

Circuito “armazém da poupança Sicredi”;

Circuito de brincadeiras – nas quadras com entrega de kits;

Oficina de slime, pintura facial e conscientização sobre dengue;

Atendimentos jurídicos;

Aferição de pressão arterial, orientação nutricional, pilates de solo, bioimpedância;

Roda de capoeira e muay thai ;

; Distribuição de materiais sobre educação;

Projeto pipocando letras;

Inclusão radical;

Distribuição mudas de hortaliças e orientação sobre plantio;

Corte de cabelos masculinos e femininos;

Gincanas cooperativas;

Clínica de tênis;

Tobogã, cama elástica, piscina de bolinhas, pipoca;

Educação, tecnologia, preservação: grupo de teatro (circense) sobre cooperativismo e meio ambiente.

Serão realizadas celebrações do Dia C também em:

Três Lagoas

Local: Praça Ramez Tebet, Centro, Três Lagoas – MS.

Horário: 08 horas às 12 horas

Corumbá

Local: Praça da Nova Corumbá- Rua Paraíba

Horário: 08:30 às 11:30

Dourados

Local: Coronel Firmino Vieira De Matos, Macaúba, Dourados

Horário: 07h30 as 11h30

São Gabriel do Oeste (05/07/2019 – sexta-feira)

Local: Parque Ecológico Águas do Guarani

Horário: 08h às 11h

