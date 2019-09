Cassems realiza ‘7º Encontro de Nutricionistas’ em Campo Grande

Os nutricionistas da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) participaram, na última sexta-feira (30), da sétima edição do “Encontro de Nutricionistas do Programa de Nutrição Preventiva (Pronutri)”. O evento é realizado para o compartilhamento de experiências e contribuição com o crescimento profissional dos nutricionistas que atuam tanto na Capital, quanto no interior do estado. No período da manhã, os profissionais participaram de uma palestra educativa com o chefe de cozinha e nutricionista André Luiz Silva e, no período da tarde, uma aula prática para a preparação de lanches saudáveis.

Para a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a Nutrição é um dos grandes pilares do plano de saúde. “A Cassems, desde o princípio, milita com a teoria fundamental da saúde relacionada à prevenção. O grupo Pronutri atende à milhares de vidas, mudando a percepção de que comida saudável é cara e ruim. A “Cozinha Experimental” e as aulas de culinária para pacientes com câncer ensinam aos beneficiários como se faz. Contamos com um trabalho contínuo desse grupo”.

A coordenadora do Pronutri, Eliana Nogueira, explica que o objetivo do encontro é atualizar os nutricionistas que atendem aos beneficiários da Cassems sobre as novidades do mercado. “Trazemos sempre um palestrante de fora, que possui uma visão nacional do que acontece na Nutrição. Temos esse compartilhamento de experiências, os nutricionistas se conhecem e essa interação é muito positiva”.

O palestrante da ocasião foi André Luiz Silva, nutricionista e chefe de cozinha, que abordou diversas alternativas para os profissionais da Nutrição trabalharem com seus pacientes, além de possíveis recursos para melhorar o aprendizado e a qualidade de vida dos beneficiários. “Trouxe um pouco da minha experiência profissional, acredito que todo nutricionista deve se atualizar no que diz respeito à gastronomia, pois o nutricionista deve envolver os pacientes da melhor maneira. Então, falamos sobre estratégias, tanto nutricionais, quanto em ferramentas para fidelizar pacientes”.

Na aula prática, André focou em preparações de lanches “low-carb”, com restrição de carboidratos. Para o encontro, foram apresentados: cookie com caramelo de amendoim e gotas de chocolate, wrap de couve com recheio de frango, maionese de abacate, coxinha de frango e sem farinha e brownie de batata doce com abóbora e cacau.

“A ideia de hoje foi trazer lanches, porque há uma grande dificuldade, tanto dos pacientes quanto dos nutricionistas, na prescrição desses pratos. Trouxemos preparações com uma qualidade nutricional boa, uma lista de compras eficiente, mostrando que é possível comprar um ou dois alimentos e, à partir disso, transformar em diversas preparações diferentes. As trocas são essenciais quando se faz um planejamento alimentar, pensando como nutricionista e chefe de cozinha”.

A coordenadora do programa de prevenção “Cozinha Experimental”, que oferece aulas de culinária saudável para os beneficiários, Melissa de Andrade Ayache, explica que o encontro é importante para que os profissionais se atualizem sobre o mercado da Nutrição. “O encontro, hoje, é uma maneira de ter acesso à conhecimentos diferentes do que estamos habituamos. O André Silva, palestrante, produz pratos mais elaborados e, com esse aprendizado, posso adaptar as receitas ensinadas para os beneficiários”.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, afirma que o trabalho dos nutricionistas é fundamental para o desenvolvimento da saúde dos beneficiários. “O entendimento do quanto a alimentação saudável melhora a nossa qualidade de vida faz parte do plano de saúde. Controlando o peso e, é claro, fazendo a prevenção. Sabemos o quanto a obesidade tem aumentado no país e, em Mato Grosso do Sul, não é diferente. Esses dados nos trazem grandes preocupações, pois sabemos que a obesidade está relacionada com a pressão alta, a diabetes, o colesterol, o infarto, temos que combater com muita seriedade e serenidade. Portanto, esse tipo de treinamento com os nutricionistas é muito importante”.

