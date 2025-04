Cassação de Alcides Bernal: Justiça condena políticos e empresários

O juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 2ª Vara de Direitos Difusos de Campo Grande, condenou diversos políticos e empresários envolvidos no esquema que resultou na cassação do ex-prefeito Alcides Bernal (PP). A decisão é fruto da Operação Coffee Break, que investigou um plano para derrubar Bernal do cargo. Entre os condenados, o vereador Dr. Jamal (MDB) foi o mais afetado, perdendo o mandato e ficando inelegível por oito anos.

Outros condenados incluem figuras como André Luiz Scaff, Gilmar Antunes Olarte e Mário César Oliveira da Fonseca. Além da inelegibilidade, os envolvidos estão proibidos de contratar com o poder público e de receber benefícios fiscais. As multas por danos morais coletivos foram definidas, variando entre R$ 100.000,00 e R$ 250.000,00 para os réus.

Apesar das condenações, algumas empresas e políticos, como o ex-governador André Puccinelli e o deputado Nélson Trad Filho, foram absolvidos. A decisão ainda cabe recurso, e o caso segue sendo monitorado pelo Ministério Público e pela sociedade.