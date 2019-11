Carteira de Trânsito Digital agora avisa sobre vencimento de CNH

Sair de casa conduzindo veículo sem portar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é considerado infração de trânsito. No entanto, desde outubro do ano passado, o sul-mato-grossense tem a opção de baixar a CDT (Carteira Digital de Trânsito). Com ela, o motorista que teve sua habilitação expedida a partir de maio de 2017, pode fazer o download da Carteira Digital. Além de substituir o documento em papel, o aplicativo agora tem novidades: o condutor poderá ser informado sobre a data de vencimento da habilitação, um possível recall do veículo ou consultar infrações registradas no nome do usuário.

Em Mato Grosso do Sul, o número de documentos digitais já ultrapassa os 63 mil. Para o chefe do setor de Renach (Registro Nacional de Carteiras de Habilitação), do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira dos Santos, apesar de ser um dado considerável, ainda é baixo se levarmos em conta que o número de habilitados no Estado ultrapassa os 1,1 mi. “É uma facilidade muito grande poder contar com o documento de porte obrigatório no celular, em formato digital. Acredito que todos os motoristas devam procurar esse aplicativo”, afirmou Ferreira.

A CDT é de responsabilidade do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e foi desenvolvida pela Serpro (Serviço de Processamento de Dados) para smatphones, androides e IOS e em suas funcionalidades, também possui a versão digital do CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo). Está disponível em todos os Estados e no Distrito Federal. Em todo o País, já são 4 milhões de motoristas. Os documentos ficam sempre off-line e podem ser usados em blitz ou qualquer abordagem de trânsito. A falta do documento pode gerar uma multa leve de R$ 88,38 com três pontos na carteira. Além disso, o condutor poderá ter o veículo retido.

As últimas funcionalidades foram apresentadas na segunda-feira (18), em São Paulo.

Comentários