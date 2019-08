Candidatos do Concurso Bombeiros e Polícia Militar têm até amanhã para interpor recurso

esta segunda-feira (12/08), a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou editais que tratam sobre as filmagens e cronometragem individual da prova de corrida dos Concursos Públicos de Provas e Títulos do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar.

A partir das 08h do dia 12 de agosto até às 17h do dia 13 de agosto, o acesso às filmagens pertinentes ao Exame de Capacidade Física estará disponível na área do candidato no site www.fapems.org.br aos candidatos que as requereu.

O candidato poderá interpor recurso administrativo por discordância do resultado do Exame de Capacidade Física, no período entre às 8h do dia 12 de agosto e às 17h do dia 13 de agosto, também na área do candidato.

Os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos serão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) e disponibilizado, via Internet, no site da organizadora do concurso. Para conferir os editais completos, acesse as páginas 39 a 42 da edição nº 9.962 do DOE.

