Campo Grande terá pista oficial de atletismo a partir de agosto

A pista de atletismo de Campo Grande já é realidade. O anúncio é do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, após vistoriar a obra. Idealizada em 1992, as obras no Parque Ayrton Senna foram retomadas em novembro e estão em fase de execução da base com concretagem. A previsão é instalar o piso sintético daqui 30 dias.

Como já estava prevista, a inauguração acontecerá durante as comemorações de 120 anos de Campo Grande. Pelo trabalho que está sendo executado, Terra já confirmou que será possível inaugurar a pista no mês de agosto. “ É uma obra muito importante. É a primeira pista de atletismo emborrachada de Mato Grosso do Sul e com isso faremos parte do circuito nacional de competições de atletismo. Vamos organizar, junto a Federação de Atletismo de MS, festivais e corridas para este dia e planejar um calendário de competições para os próximos anos”, comentou.

“Daqui trinta dias, aproximadamente, temos a previsão de iniciar a instalação do piso sintético da pista de atletismo. Estaremos concretando o prédio do alojamento, depois a laje e posteriormente estaremos na fase do acabamento e instalações”, explicou Marcelo Santos, engenheiro responsável pela obra.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese acompanhou o diretor da Funesp durante a vistoria no local.

Obra

A implantação do Projeto de Excelência Esportiva no Parque Ayrton Senna contempla a Construção de Pista de Atletismo de Alto Rendimento Oficial Classe II, Certificada de IAAF e CBAT. Além da pista de atletismo, com piso emborrachado, haverá construção de um prédio de 200m², que funcionará como alojamento e vestiário para os atletas.

A pista tem padrão internacional, com 400 metros e 8 raias, além de iluminação específica para o local. A obra vai custar R$ 7,6 milhões, com recursos do Ministério do Esporte e da Prefeitura de Campo Grande. Serão R$ 6,909 milhões do ministério e R$ 765 mil da administração municipal.

