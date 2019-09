Campo Grande recebe melhor conceito do estado no mapa do turismo brasileiro

Nota “A” – essa foi a pontuação recebida por Campo Grande no Mapa do Turismo Brasileiro, divulgado recentemente pelo Ministério do Turismo. Dentre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, Campo Grande foi a única cidade a receber nota máxima no Estado.

O novo Mapa do Turismo Brasileiro contempla os anos de 2019 a 2021, e classifica 2.694 municípios de 333 regiões turísticas do país. Este ano, os estados e municípios contaram com novos critérios para compor o mapa, entre eles a obrigação de participação em instância de governança, além de participação ativa da sociedade em Conselho Municipal de Turismo, ter um órgão oficial de turismo em atividade, orçamento próprio destinado ao turismo e possuir prestadores de serviços turísticos registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Entre os benefícios do Mapa do Turismo estão a categorização dos municípios turísticos. Essa classificação é um instrumento de acompanhamento do desempenho do destino. Além disso, subsidia a priorização de investimentos por programas do Ministério do Turismo, incluindo ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção, observando características peculiares de demanda e vocação turística.

O Superintendente de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Wantuyr Tartari, destaca que para chegar a esta posição de evidência dentro do estudo, Campo Grande tem cumprido as diretrizes solicitadas. “É um trabalho de comprovação de que o município tem realizado diversas obras e ações ao longo dos últimos anos com o objetivo de melhorar a infraestrutura da cidade e encantar cada vez mais os munícipes e visitantes”, pontua ele.

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, acredita que essa classificação só comprova o potencial turístico da Capital. “Campo Grande é a única cidade do Brasil que reúne o urbano e a natureza em perfeito equilíbrio, com árvores centenárias compondo o cenário do Centro da cidade, araras sobrevoando o colorido pôr do sol, marca registrada da nossa Capital. Isso sem contar o nosso potencial para turismo de negócios, de observação de aves, dentre tantas outras possibilidades turísticas”, discorre.

É possível conferir o Mapa do Turismo Brasileiro pelo endereço eletrônico http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home .

