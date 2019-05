Campanha do Agasalho ‘Aqueça uma Vida’ encerra nesta segunda-feira com expectativa de arrecadação recorde

A 5ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul – “Aqueça uma Vida” encerra nesta segunda-feira (27.05). A expectativa é que o número de doações supere a do ano anterior.

Para a primeira-dama, Fátima Azambuja, o empenho dos servidores estaduais garante a continuidade da campanha. Sou madrinha da Campanha e sei do esforço de toda a equipe. Quando as pessoas doam de coração, a doação faz um bem imenso para nós, às vezes, mais do que para a pessoa que recebe. Sempre a gente tem o que doar. Mas temos que lembrar também que podemos doar um sorriso, um abraço sincero porque é preciso também alimentar a alma”.

Responsável pela organização da campanha, O secretário especial e chefe de gabinete do Governador, Carlos Alberto de Assis, afirmou que a campanha do Agasalho a cada edição tem aumentado o número de itens arrecadados, possibilitando atender um número maior de entidades. “Essa campanha me emociona pois a cada ano temos a prova do quanto nosso servidor se preocupa com as questões sociais. Esse é o verdadeiro espírito do nosso Governo”, destacou.

Ao longo de quatro anos, a Campanha do Agasalho dos Servidores Estaduais angariou mais de 92 mil peças de casacos, calças, cobertores, meias e luvas, além de outras tipos de produtos. Instituições cadastradas na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) recebem o material.

A primeira-dama, Fátima Azambuja, e o secretário especial e chefe de gabinete do Governador, Carlos Alberto de Assis, percorreram na última semana os órgãos estaduais realizando o dia D de arrecadação, incentivando a mobilização dos servidores.

Apesar de ser uma campanha dos servidores públicos do Estado, toda sociedade pode participar levando as doações a uma das secretarias, fundações e autarquias. A campanha foi antecipada pelo Governo do Estado para que a triagem e as entregas possam ser realizadas antes da chegada do inverno que começa no mês de junho. Podem ser doadas roupas, cobertores e agasalhos novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.

Além do material que será arrecadado durante a campanha, o Governo do Estado está adquirindo 80 mil cobertores que serão distribuídos aos 79 municípios do Estado.

