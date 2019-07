Campanha do Agasalho ‘Aqueça uma Vida’ começa entrega de doações para entidades

A 5ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul – “Aqueça uma Vida” iniciou nesta segunda-feira (1.7) a distribuição dos cobertores arrecadados neste ano. As entregas foram feitas no Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” e também aos moradores do Jardim Seminário II.

O secretário especial do Governador, Carlos Alberto de Assis, destacou que as peças arrecadadas foi fruto da mobilização dos servidores estaduais. “Nossa intenção não é realizar uma entrega mecânica. Queremos olhar na cara de cada um de vocês. É um gesto de carinho. Um gesto de amor. Nessa quinta edição a Campanha do Agasalho mostra o emprenho do servidor em ajudar aqueles que precisam”, completou.

No Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” foram entregues 150 cobertores para as detentas. A diretora da Instituição, Mari Jane Boleti Carrilho, agradeceu as doações. “Essa entrega significa muito para nós. Precisamos sempre olhar para aqueles que precisam”, disse. Representando as detentas, Ivandra Batesini afirmou que todas estavam felizes por receber os cobertores. “Agradecemos o governador Reinaldo Azambuja pelos cobertores. Teremos como nos aquecer nesse inverno. Não tenho palavra para descrever o sentimento deste momento”, disse.

O diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS), Aud de Oliveira Chaves, ressaltou que entre as doações estão colaborações dos servidores da Agepen, assim como de todas as Secretarias do Governo do Estado. “A Campanha do Agasalho é de extrema necessidade para aqueles que mais precisam. Queremos que essas ações fiquem de exemplo para as detentas”, completou.

No Jardim Seminário II foram entregues cobertores para trinta famílias da região. O presidente da Associação de Moradores, Vagner Dolce, destacou que as doações vêm em bom momento. “Agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário Carlos Alberto Assis por essa entrega. Os cobertores vão ajudar as famílias aqui do bairro que muitas vezes não tem condições”, afirmou.

