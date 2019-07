Bradesco inicia recadastramento obrigatório para servidores municipais

Todos os servidores públicos municipais ativos da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas, da Prefeitura de Campo Grande devem atualizar seus dados funcionais junto ao banco Bradesco. O recadastramento é obrigatório até para aqueles que optaram pela portabilidade e será mediado pela Secretaria Municipal de Gestão (Seges). Para garantir agilidade ao processo, o banco criou o “Espaço Servidor”. O atendimento oferecido pelo banco será realizado de acordo com o mês de aniversário do servidor (veja tabela abaixo).

O gerente regional do Bradesco Alexandre Sobral explica a parceria com a prefeitura nesse recadastramento destacando a criação do “Espaço Servidor” . “Como são mais de 20 mil servidores e pensando em tornar o atendimento mais rápido criamos esse espaço específico que fica na nossa agência central localizada na Av. Afonso Pena 2.440. São 20 funcionários do Banco destinados especialmente para fazer esse atendimento diferenciado, por isso é mais rápido. Além disso, vamos atender em horário estendido das 08h às 17h. Os servidores até podem ir nas outras agências, porém não terão um atendimento exclusivo para esse serviço e será atendido junto aos outros clientes”.

Para o secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, o processo de recadastramento visa garantir maior transparência e controle das contas públicas. “A prefeitura busca atualizar o banco de dados e saber exatamente onde estão atuando esses servidores, já que tem muitos cedidos para o Governo do Estado, para Câmara, tribunais entre outros órgãos. Isso traz benefícios para a prefeitura, para o tesouro e para o servidor municipal que terá seu cadastro atualizado. Caso o servidor não compareça ao prazo estabelecido, teremos 30 dias para analisar e publicar uma relação daqueles que não fizeram o recadastramento e terão mais 30 dias para regularizar. Se ainda assim não cumprirem o prazo, o pagamento será bloqueado”.

O atendimento oferecido pelo banco será realizado de acordo com o mês de aniversário do servidor, conforme calendário abaixo publicado na edição extra desta segunda-feira (15) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Aniversariantes Janeiro e Fevereiro – Julho 2019

Aniversariantes Março e Abril – Agosto 2019

Aniversariantes Maio e Junho – Setembro 2019

Aniversariantes Julho e Agosto – Outubro 2019

Aniversariantes Setembro e Outubro – Novembro 2019

Aniversariantes Novembro e Dezembro – Dezembro 2019

Devem-se recadastrar os servidores estatutários efetivos e comissionados ativos, os contratados e os convocados do quadro temporário entre os dias 11 e 25 de cada mês. No caso do servidor cedido residir em outro município ou em outra unidade da federação deverá comparecer pessoalmente a uma agência da instituição financeira dentro do território nacional e remeter, via Carta registrada ou Sedex, à Secretaria Municipal de Gestão o formulário de recadastramento.

Ao se recadastrar, o servidor receberá um comprovante de realização do recadastramento. O mesmo deverá encaminhar ao RH do órgão de lotação: o formulário, o comprovante e a cópia dos documentos pessoais, quando alterados.

O formulário de Recadastramento está disponível no Portal do Servidor no mês de calendário do recadastramento do servidor através do site http://www.campogrande.ms.gov.br/servidor, imprimir o formulário ‘Recadastramento Anual 2019’, assiná-lo e colher assinatura da chefia imediata. Depois, com os documentos pessoais e o comprovante de endereço atualizado, comparecer a uma agência do Banco Bradesco.

A agência Central do Bradesco localizada na Avenida Afonso Pena, 2.440, terá uma equipe montada especialmente para atender os servidores.

Comentários