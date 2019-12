Bosque dos Ipês é autuado pelo Procon Estadual por deficiência na prestação de serviços

Consumidores que se sentiram prejudicados com deficiência no atendimento prestado pela administração do Shopping Bosque dos Ipês fizeram uso do aplicativo “fale conosco” parte do site procon.ms.gov.br para denunciar o problema e, com isso, equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast se dirigiu até o centro comercial e constatou a falha.

No Bosque, apesar de haver várias saídas “oficiais” em apenas uma delas havia possibilidade de se pagar pelo tempo utilizado para estacionamento, em dinheiro sem qualquer aviso ou orientação sobre a atitude a ser tomada, o que obrigou os consumidores a perambular pelo shopping para ter a saída liberada, o que causou transtornos para aqueles que possuíam compromisso com hora marcada.

Nas denúncias formalizadas os consumidores demonstraram que a diminuição da forma de pagamento do ticket de estacionamento na modalidade “dinheiro” se tornou ainda mais problemática devido a falta de aviso sobre qual máquina deveria ser acessada deixando as pessoas sem saber que atitude tomar. Com a diligência realizada, a equipe do Procon Estadual expediu Auto de Infração determinando a administração do local a tomar providências de forma a sanar o problema.

