Bodoquena: Governo entrega asfalto na Serra das Três Cruzes e ponte sobre Rio Salobra

Investimentos que potencializam o turismo em Bodoquena foram entregues pelo Governo de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (19). O governador Reinaldo Azambuja esteve na cidade para inaugurar o asfalto da Serra das Três Cruzes, na MS-339, e a ponte de concreto sobre o Rio Salobra, no Assentamento Canaã. O gestor ainda entregou a revitalização da Avenida Antônio Pedro de Lima, na entrada do município, e a reforma da Delegacia de Polícia Civil. Ele ainda anunciou novas obras que animaram a população.

Ao todo, os investimentos somam R$ 17 milhões. “Estamos atendendo demandas e realizando sonhos. Nós, enquanto Governo, vamos continuar levando investimentos para Bodoquena e todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, destacou o governador. “Precisamos e agradecemos muito essa atenção do poder público. Aqui mesmo na rua onde moro a vida foi transformada para melhor. Acabou poeira, barro e alagamento”, disse a aposentada Benedita Aparecida, de 70 anos, que há 18 vive na Rua Antonio Pedro de Lima, que foi revitalizada pelo Governo.

Além de entregar as obras, Reinaldo Azambuja assinou convênio com a Prefeitura Municipal na área da saúde. O Governo do Estado vai investir R$ 1,3 milhão na reforma e ampliação do Hospital Municipal Francisco Sales. Serão reformados 1.983,92 m2 contemplando os setores de nutrição, recepção, laboratório, centro cirúrgico e CME (Central de Material e Esterilização). Haverá ainda a ampliação de 309 m2 no PAM (Pronto Atendimento Médico), no setor de nutrição e na lavanderia.

“Além dessa obra, Bodoquena vai ganhar também o asfalto e a drenagem da rua de acesso ao hospital. São recursos de mais de R$ 1 milhão. Outra obra é da Rua Assembleia de Deus, a pavimentação. Estamos licitando já e o investimento será de R$ 485 mil”, anunciou o governador.

O prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, agradeceu o empenho de Reinaldo Azambuja nas ações e investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde e segurança. “Destaco o compromisso do governador com nossa cidade, que é pequena, tem cerca de oito mil habitantes, e depende das parcerias”, falou. Ele frisou ainda o canal de diálogo com o Governo sempre aberto com os municípios.

Obras

A ponte de concreto sobre o Rio Salobra, no Assentamento Canaã, integra as regiões produtora e turística. A estrutura teve investimento de R$ 1,6 milhão e foi construída em substituição a antiga travessia de madeira que ruiu em dezembro de 2018 devido às fortes chuvas – deixando isolado um importante polo turístico banhado por águas cristalinas bem no período de férias. Durante o período de obras, o Governo fez uma travessia alternativa para ligar Bodoquena aos atrativos turísticos do Canaã.

A Serra das Três Cruzes, na MS-339, conecta Bodoquena ao distrito Morraria do Sul e ao Assentamento Sumatra. Na pavimentação de 1,57 quilômetro – trecho íngreme mais crítico, onde ocorriam acidentes que acabavam com vidas – o Governo investiu R$ 5,7 milhões. A obra ajuda no escoamento da produção, além de diminuir a periculosidade do trânsito. No trecho foram instalados ainda os bueiros para drenagem e sinalização horizontal e vertical. Antes do asfalto, o local se resumia a uma estrada de terra estreita, sem iluminação na maior parte do percurso e de difícil acesso, principalmente nos dias de chuva. Além disso, a pista tinha uma declividade e sinuosidade muito acentuadas.

Já a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Avenida Antônio Pedro de Lima, que incluiu a revitalização da rotatória de acesso à MS-339, na entrada de Bodoquena, em direção a Miranda, recebeu investimento de R$ 1,5 milhão. A revitalização ainda contemplou sinalização horizontal e vertical.

Por último, a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil teve investimento de R$ 217 mil. No local, construído há cerca de 30 anos, a obra foi iniciada em 2018 e envolveu readequação da parte elétrica e hidráulica, da estrutura, cobertura e iluminação.

Acompanharam as agendas em Bodoquena os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Sérgio de Paula (Gestão Política ), Antônio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública) e Geraldo Resende (Saúde); o secretário-adjunto Luís Roberto (Infraestrutura); o deputado federal Beto Pereira; os deputados estaduais Felipe Orro e Herculano Borges; e o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, além de vereadores a autoridades municipais.

