Bases do Lote Urbanizado serão construídas em Santa Rita do Pardo

O Governo do Estado por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) publicou aviso de lançamento de licitação para construção de 20 bases do Projeto Lote Urbanizado em Santa Rita do Pardo. As unidades serão construídas no Loteamento Novo Horizonte II. A publicação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), de hoje (25.11).

A empresa interessada na licitação deverá construir bases de 42,56 m², com capacidade para construção de uma casa de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A edificação do imóvel é de responsabilidade da família selecionada com assistência técnica do Município.

Com a modalidade menor preço, a abertura dos envelopes será no dia 09/12, às 9h, na Rua Soldado PM Reinado de Andrade, n°108, Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

O prazo para a conclusão do imóvel é de até 24 meses e somente com a conclusão da construção da moradia, que a mesma poderá ser habitada.

Para participar, o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da Agehab, e após passar pelo processo de seleção os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para a compra do material de construção.

